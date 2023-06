Meloni a Parigi: la candidatura Expo Roma 2030 e il vertice con Macron

Ci sono voluti due giorni e un fitto lavoro da parte delle diplomazie di entrambi i paesi per mettere a punto la visita di Meloni in Francia. L'incertezza fino all'ultimo, ma poi l'annuncio: la premier italiana sarà all'Eliseo per un faccia a faccia con il presidente Emmanuel Macron.

L'occasione per volare a Parigi è il sostegno da parte del governo alla candidatura di Roma a ospitare l'Expo 2030, e in effetti un eventuale non-invito francese, dopo lo scontro sui migranti, le accuse dei ministri francesi all’Italia, certamente sarebbe diventato un caso politico, soprattutto dopo la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella nella capitale francese il 7 giugno scorso.

Quindi ok al bilaterale con annesse dichiarazioni alla stampa e un incontro che assume dunque una valenza simbolica, nella speranza di una virata nelle relazioni Italia-Francia, piuttosto dirompenti nei primi mesi del governo di centrodestra. Anche se i rapporti tra i due paesi, a detta degli stessi protagonisti, sono sempre stati "buoni".

II vertice Macron-Meloni

Meloni arriva a Parigi per partecipare all'assemblea del Bureau international des exposition dove le quattro candidate a ospitare l'Expo del 2030, ancora in gara, cercheranno di convincere i delegati a dare loro il voto a novembre.

Prima dell'Italia toccherà alla saudita Riad - sostenuta Macron - e alla coreana Busan, mentre gli ucraini spingeranno Odessa.

Alle 17:300 la premier è attesa all'Eliseo, dove sarà accolta da Macron ai piedi della scalinata e in serata dovrebbe poi partecipare al ricevimento all'ambasciata italiana sempre per Expo.

I temi del bilaterale

Tra i temi del bilaterale, come ha fatto sapere la presidenza francese, ci sarà l'Ucraina e il conflitto in corso, ma anche la Nato in vista del summit di Vilnius di luglio, che sarà incentrato sull'ingresso di Kiev nell'Alleanza. L'incontro sarà però anche l'occasione per stringere i rapporti bilaterali, infatti, il Trattato del Quirinale, non a caso, sarà al centro dei colloqui, ed è probabile che Meloni cercherà la sponda francese sulla riforma del Patto di stabilità Ue. La ricerca di convergenze anche su alcuni investimenti strategici, e legati al Pnrr, come chiede l'Italia, o quelli sulla Difesa, su cui preme la Francia, ha come mero obiettivo quello di rinsaldare l'asse Roma-Parigi per contrastare il rigorismo di Berlino.

Altro importante dossier sul quale si discuterà sarà l'immigrazione anche alla luce della missione a sorpresa in Tunisia di Meloni e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro olandese Mark Rutte.

Together for Humanity per Expo Roma 2030

La delegazione italiana che partecipa all'assemblea del Bureau international des exposition vede la partecipazione oltre del governo, in primis Giorgia Meloni, anche il sindaco, Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Together for Humanity è il motto del grande progetto di Roma per l'Expo e il titolo del ricevimento di stasera all'ambasciata.

All'assemblea parlerà Carlo Ratti, l'architetto che ha progettato - nell'ambito dell'Expo romana e in particolare nel palcoscenico prescelto, la zona di Tor Vergata - il più grande parco solare nel mondo urbano accessibile al pubblico, un totale di 150mila metri quadrati con capacità produttiva di 36MWp. Uno straordinario intervento di riqualificazione che coinvolge anche le Vele progettate dall'architetto Santiago Calatrava nei primi anni Duemila e abbandonate da 15 anni.