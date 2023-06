Temptation Island 2023: quando inizia, coppie, tentatori e tentatrici

Anche quest’anno “il viaggio nei sentimenti” sta per ricominciare.

Temptation Island, il docu-reality che ogni estate movimenta il palinsesto di Canale 5, sarà in onda a partire da lunedì 26 giugno 2023 in prima serata. Alla conduzione il veterano del programma: Filippo Bisciglia, fidanzato storico di Pamela Camessa concorrente e finalista di un altro importante reality di Mediaset, L'Isola dei famosi.

Prepariamoci a guastare la decima edizione del programma, senza tenere conto delle edizioni vip del 2018 e 2019 e la prima edizione andata in onda nel 2005 con il titolo di Vero Amore, che vedrà come protagoniste varie coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli in comune e non sposate, con il desiderio di mettere alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori.

Il programma è prodotto da Fascino PGT e Banijay Italia.

Temptation Island 2023: quando inizia



La nuova edizione di Temptation Island 2023 andrà in onda a partire da lunedì 26 giugno 2023, in prima serata su Canale 5.

Il programma potrà essere seguito anche in streaming su Mediaset Infinity. Mentre i contenuti extra del programma saranno disponibili sul sito di Witty Tv.

Temptation Island 2023, le coppie:

GABRIELA E GIUSEPPE

La prima coppia ad essere stata presentata ufficialmente al grande pubblico di Canale 5 è è stata quella composta da Gabriela e Giuseppe. I due sono fidanzati da 7 anni, ed è stata Gabriela a scrivere al programma dopo aver scoperto che il fidanzato si è iscritto di nascosto ad un sito per incontri, utilizzando per sbaglio il numero della fidanzata piuttosto che il suo.

ALESSIA E DAVIDE

La seconda coppia presentata ufficialmente è quella formata da Alessia e Davide sono invece fidanzati da 11 anni. Alessia ha avuto un amante per due anni, la relazione è stata poi scoperta da Davide senza però dirlo alla sua fidanzata. Alessia scrive a Temptation Island perché pensa di non aver riconquistato il suo fidanzato mentre Davide vuole capire se ci sono i presupposti per perdonare Alessia.

VITTORIA E DANIELE

La terza coppia presentata ufficialmente è quella composta da Vittoria e Daniele. I due stanno insieme da 4 anni, ed è Daniele a scrivere al programma perché la sua fidanzata è desiderosa di avere un figlio mentre lui è dubbioso perché le discussioni tra loro sono molte e non ci sono, quindi, i presupposti per mettere su famiglia.

MANU E ISABELLA

La quarta coppia presentata ufficialmente è quella di Manu e Isabella. Fidanzati da tre anni e mezzo, lui è di un quartiere popolare mentre lei vive al centro di Milano. E' Manu a decidere di partecipare al programma perché sogna di andare a vivere con la sua fidanzata ma non riesce a trovare un punto di incontro con lei.

Le coppie dovrebbero essere 6 o 7, e al momento non si esclude la partecipazione di concorrenti vip.

Temptation Island 2023 tentatori e tentatrici

I single e le single del programma non sono ancora stati presentati ufficialmente.

Chi presenta Temptation Island 2023?

Per la decima edizione consecutiva a condurre il programma sarà Filippo Bisciglia.

Che cos'è Temptation Island?

Cos'è Temptation Island? E' un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi, basato sull'omonimo format statunitense che consiste nel mettere alla prova l'amore e la solidità di 6 coppie di fidanzati famosi divisi si dall'inizio del programma, in due diversi villaggi vacanza in compagnia di 12 tentatrici per le fidanzate e da 12 tentatrici per i fidanzati, per ben 21 giorni.

Temptation Island come funziona e location:

Come funziona Temptation Island: le coppie che partecipano al programma sono selezionate dalla produzione dopo un provino, per essere ammesse al programma non devono essere sposate ed avere figli.

Appena arrivate in Sardegna, le coppie scelgono i tentatori e tentatrici, si salutano dalle dolci metà e vengono divise, le donne nel villaggio fidanzate e gli uomini nel villaggio fidanzati. All'interno di ogni villaggio vivranno anche i tentatori-trici e ci saranno le telecamere a documentare il tutto.

Ogni settimana poi viene programmato un falò di confronto durante il quale le fidanzate ed i fidanzati possono vedere dei video dei propri partner.

Al termine del programma che dura 21 giorni avviene poi la resa dei conti nel falò finale, con l'ultima domanda del conduttore: "Vuoi uscire con la persona con cui sei arrivato/a o vai via da solo/a?".

Dove si svolge Temptation Island 2023? La location in cui viene girata la trasmissione è il villaggio Is Morus Relais in Sardegna.

Qual è il titolo della sigla del programma? E' Love the way you lie, canzone di Eminem che vede la partecipazione di Rihanna, contenuta nell’album Recovery.