Mutui e prestiti, quasi un milione di famiglie italiane in difficoltà

Quasi un milione di famiglie italiane è in difficoltà nel pagare mutui e prestiti. Una situazione assai difficile che si sta estendendo a macchia d’olio lungo tutto il Paese. Nella fotografia elaborata dalla Fabi sulla base delle statistiche della Banca d'Italia e delle analisi sul totale dei crediti deteriorati delle banche riconducibili a nuclei familiari, la somma delle rate non pagate è pari a 14,9 miliardi di euro. La Federazione autonoma bancari italiani indica tra i motivi delle insolvenze "l'aumento del costo del denaro, l'incremento dei tassi e la corsa dell'inflazione". Tutti fattori che "riducono il reddito disponibile e mettono in difficoltà i clienti delle banche nel rispettare le scadenze relative ai finanziamenti".

L'analisi in dettaglio

Secondo lo studio della Fabi, in cima alla classifica delle inadempienze ci sono Lombardia e Lazio, con un ammontare delle rate non pagate oltre i 2 miliardi. Seguono Campania, Puglia e Basilicata, Sicilia e Veneto, che superano il miliardo, mentre Emilia Romagna, Piemonte, Valle D'Aosta e Toscana restano poco sotto tale soglia.

In Calabria, invece, le rate non pagate ammontano a 418 milioni, in Liguria a 361 milioni e in Umbria a 226.

In particolare, dei quasi 15 miliardi di crediti deteriorati, 6,8 miliardi corrispondono a mutui per l'acquisto di abitazioni, suddivisi tra 2,7 miliardi di sofferenze, 3,4 miliardi di inadempienze probabili e 621 milioni di rate scadute.

Mentri i crediti al consumo, sono pari a 3,7 miliardi: 1,2 miliardi sono di sofferenze,1,4 miliardi di inadempienze probabili e 1 miliardo di rate scadute.

Gli altri prestiti, come quelli personali richiesti senza una finalità specifica, hanno generato 4,3 miliardi di deterioramento: 1,7 miliardi di sofferenze, 2,2 miliardi di inadempienze probabili e 339 milioni di rate scadute.

Fabi: difficoltà maggiori con tasso variabile

Secondo la Fabi le difficoltà delle famiglie riguardano soprattutto i mutui a tasso variabile, particolarmente colpiti dall'aumento del costo del denaro, che, ricorda il sindacato, "è stato portato da 0 al 4% in 11 mesi". Questa categoria di prestiti immobiliari vale in totale circa 140 miliardi e rappresenta 1/3 del totale di 425 miliardi erogati.

5,7 miliardi sono sofferenze certe, 7,1 miliardi sono inadempienze probabili e circa 2 miliardi sono riferibili a rate scadute.

A tale proposito il segretario generale della Fabi, Lando Sileoni, ha chiesto "maggior cautela sui tassi" alla Bce e spera in un "ripensamento" sul rialzo annunciato per il prossimo 27 luglio. "È ormai evidente che l'azione della Banca centrale europea per contrastare l'inflazione non sta generando i frutti sperati".

"I prezzi - spiega Sileoni - non calano significativamente e l'aumento così veloce del costo del denaro sta provocando un rialzo dei tassi di interesse su prestiti e mutui che mette in difficoltà sia le famiglie sia le imprese".