Allarme Ocse: il 27% dei posti di lavoro saranno persi a causa dell’AI

Gli economisti di Parigi nel report Economic Outlook 2023 hanno analizzato l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavaro ed in particolare dei posti di lavoro con determinate skills. Secondo le analisi dell'OCSE risulta che più di un quarto dei posti di lavoro oggi presenti che si basano su competenze, potrebbero essere facilmente automatizzate nella prossima e forse imminente rivoluzione dell'IA.

È fondamentale - spiega l'Organizzazione - raccogliere dati nuovi e migliori sull'adozione e l'utilizzo dell'IA sul posto di lavoro, compresi quali di questi sono destinati a cambiare, ad essere creati o cancellati e in che modo le esigenze di competenze stanno cambiando.

I risultati iniziali di una nuova indagine dell'OCSE sull'impatto dell'IA nei settori manifatturiero e finanziario di sette paesi evidenziano però oltre i rischi anche una serie di opportunità che l'IA comporta.

Il report OCSE sugli effetti dell'IA sui posti di lavoro

L'OCSE, che è un organismo costituito da 38 membri, che comprende per lo più nazioni ricche ma anche alcune economie emergenti come il Messico e l'Estonia, afferma che sebbene l'adozione dell'IA da parte delle aziende sia ancora relativamente bassa, i rapidi progressi in questo settore, fatti ad esempio con ChatGPT, il calo dei costi e la crescente disponibilità di lavoratori con competenze di intelligenza artificiale flasciano presagire un futuro impatto significativo sui posti di lavoro.

I lavori con il più alto rischio di essere automatizzati - ovvero quelli che hanno più di 25 delle 100 abilità e abilità che gli esperti di intelligenza artificiale ritengono possano essere facilmente automatizzate - costituiscono in media il 27% della forza lavoro nei paesi dell'OCSE, con i paesi dell'Europa orientale più esposti, ha affermato l'Organizzazione.

I timori dei lavoratori nel sondaggio OCSE

3 lavoratori su 5 temono di perdere il lavoro nei prossimi 10 anni a causa dell'IA: questo è ciò che ha rilevato l'OCSE in un sondaggio l'anno scorso. L'indagine ha riguardato 5.300 lavoratori in 2.000 imprese di produzione e finanza in sette paesi dell'OCSE.

Da sottolineare però che il sondaggio è stato eseguito prima del boom di ChatGPT.

"Il modo in cui l'IA avrà un impatto finale sui lavoratori sul posto di lavoro e se i benefici supereranno i rischi, dipenderà dalle azioni politiche che intraprendiamo", ha detto il segretario generale dell'OCSE Mathias Cormann in conferenza stampa.

"I governi devono aiutare i lavoratori a prepararsi per i cambiamenti e beneficiare delle opportunità che l'IA porterà", ha continuato.

I salari minimi e la contrattazione collettiva potrebbero aiutare ad alleviare la pressione che l'IA potrebbe esercitare sugli stipendi mentre i governi e le autorità di regolamentazione devono garantire che i diritti dei lavoratori non siano compromessi, ha detto l'OCSE.