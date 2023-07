L’Italia nella morsa del caldo. Esa: temperature mai registrate

Diversi paesi tra cui l'Italia, la Spagna, la Francia e la Polonia stanno affrontando in questi giorni una grande ondata di calore con temperature che dovrebbero salire a 48°C sulle isole di Sicilia e Sardegna. Secondo l'Agenzia spaziale europea sul suo sito web,e potrebbero anche essere quelle "potenzialmente le temperature più calde mai registrate in Europa".

Il mostro dell'Inferno di Dante sull'Italia

Il caldo che avvolge tutto l'emisfero nord della Terra, ivi compresa l'Italia, sarebbe causato, secondo l'ESA, dall'anticiclone Cerberus, chiamato così dal nome del mostro dell'Inferno di Dante, proveniente da sud che farà salire le temperature sopra i 40°C in gran parte del nostro Paese. Questo arriva dopo una primavera e l'inizio dell'estate pieni di tempeste e inondazioni.

La temperatura più alta della storia europea è stata infranta l'11 agosto 2021, quando a Floridia, in provincia di Siracusa, è stata registrata una temperatura di 48,8°C. Quel record potrebbe essere battuto di nuovo nei prossimi giorni.

L'Esa continua spiegando che il radiometrico della missione Copernicus Sentinel-3 - che è uno strumento satellitare che misura la reale quantità di energia irradiata dalla Terra e rappresenta la temperatura della superficie terrestre- ha mostrato che la temperatura della superficie terrestre in tutta Italia tra il 9 e il 10 luglio ha superato i 45°C, in città come Roma, Napoli, Taranto e Foggia mentre lungo le pendici orientali dell'Etna, in molte zone le temperature sono state registrate oltre i 50°C.

Gli scienziati monitorano questo tipo di rilevazioni per comprendere e prevedere meglio i modelli meteorologici e climatici, nonché per monitorare gli incendi. Queste misurazioni sono particolarmente importanti anche per gli agricoltori che ottimizzano l'irrigazione delle loro colture e per gli urbanisti che cercano di migliorare le strategie di mitigazione del calore.

L'ondata di calore in tutta Europa

L'ondata di caldo oltre l'Italia sta colpendo anche altre città in tutta Europa con temperature atmosferiche che dovrebbero raggiungere i 44°C in alcune parti della Spagna entro questa settimana.

“Il riscaldamento climatico amplificato quest'anno da El Niño influisce gravemente sulla produzione alimentare, sulla disponibilità di acqua e sulla nostra salute. Per adattarci adeguatamente a questi cambiamenti, abbiamo bisogno di informazioni tempestive con risoluzione attuabile che il programma Copernicus sta fornendo con Sentinel-3 e presto con la missione Copernicus Land Surface Temperature Monitoring a una risoluzione di 50 m", ha commentato Benjamin Koetz, Mission Scientist of the Land Surface Temperature.

Le temperature estreme in Europa seguono le temperature globali da record.

Nel Nord Africa, il servizio meteorologico marocchino ha emesso un allarme rosso per il Sud del paese. Allarmi per ondate di caldo estremo particolarmente pericolosi in Arizona, California, Nevada e Texas. Anche alcune regioni della Cina, inclusa Pechino, stanno registrando temperature particolarmente elevate.

Lunedì, l'Organizzazione meteorologica mondiale ha dichiarato che il pianeta ha visto i pochi giorni più caldi mai registrati nei primi giorni di luglio. Secondo l'agenzia spaziale statunitense Nasa e il Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea il mese di giugno 2023 è stato il giugno più caldo mai registrato.