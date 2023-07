L’Italia nella morsa di Caronte. Roma, città infernale con 42 gradi

La grande ed intesa Hot Storm - tempesta di calore che sta colpendo duramente l’Italia in questi giorni farà registrare temperature record in diverse zone della penisola a partire da Roma, dove sono previsti 42 gradi. A causa degli anticicloni africani Cerberus ed ora Caronte - il traghettatore dell'Ade “dagli occhi di brace” dell'inferno dantesco -, le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, saranno ben 20 ma saliranno a 23 domani, mercoledì 19 luglio.

Per far fronte all’emergenza il ministero della Salute ha introdotto il Codice calore al Pronto soccorso e negli ambulatori e provvede alla pubblicazione dei bollettini ondate di calore, dal 15 maggio al 15 settembre.

Le città da bollino rosso di oggi

Le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute per oggi martedì 18 luglio sono 20: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Domani, invece, saliranno a 2. A tutte quelle di oggi, ad eccezione di Bolzano che passa da rosso a giallo, si aggiungono Bari, Catania, Civitavecchia e Torino. Milano e Reggio Calabria saranno arancioni, mentre Bolzano e Genova avranno bollino giallo.

Ondate di calore: i rischi per la salute

Secondo i dati dell’Oms, nel 2022 le temperature estreme sono state responsabili di 15.000 morti in Europa mentre in Italia, sempre nello stesso anno, il sistema nazionale di sorveglianza ha registrato un incremento complessivo della mortalità del 15% (+ 5.635 decessi) rispetto alla media (2015-2019).

E’ stato inoltre registrato un trend crescente della mortalità proporzionale al crescere dell’età, con un aumento del 21% nella classe di età di persone al di sopra degli 85 anni. Visti gli effetti sulla salute delle ondate di calore e per invitare le persone a proteggersi dal caldo il Ministero della Salute ha lanciato la campagna “Proteggiamoci dal caldo” e dal 15 maggio, ha inoltre, attivato il Sistema nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute ed è stata riattivata la pubblicazione dei bollettini per l’estate 2023.

Al via Codice calore in Pronto soccorso e ambulatori

La circolare del Ministero della Salute del 17 luglio 2023 ha provveduto ad istituire il Codice calore nei Pronto Soccorso, con l’attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 - h12 per accessi relativi agli effetti del caldo, il potenziamento del servizio di guardia medica, la riattivazione delle USCAR (Unità speciali di continuità assistenziale regionale) per favorire l’assistenza domiciliare ed evitare l’accesso inappropriato ai Pronto Soccorso.

Le Regioni, al fine di fronteggiare l’emergenza caldo e prevenire gli effetti delle ondate di calore che si stanno susseguendo in queste settimane, possono valutare la predisposizione di azioni organizzative per rafforzare la risposta ordinaria alle richieste di assistenza sanitaria, in particolare per i soggetti vulnerabili. Tra queste, è fortemente raccomandata l’attivazione del “codice calore” ovvero un percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei Pronto Soccorso.