Maltempo al Nord e incendi al Sud, la doppia faccia dell’estate

"Sono stata finora al telefono con il ministro Musumeci, sapevamo sarebbe stata la giornata più impegnativa", "abbiamo nubifragi a Nord e voglio portare la mia solidarietà alla famiglia della ragazza" morta a Brescia, "e dall'altra al Sud una situazione in cui si somma a temperature molto alte il vento e questo rende impossibile l'uso dei canadair", "è una situazione complessa" ma la "Protezione civile è mobilitata, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza, stiamo seguendo minuto per minuto la situazione che è delicata". Questo l'ultimo aggiornamento tenuto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fotografando la difficile situazione che sta vivendo l’Italia in queste ore tra maltempo e incendi.

Anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, nel commentare su Instagram l'ondata di maltempo che sta flagellando la penisola ha rassicurato i cittadini: "Sono in contatto con amministratori locali e soccorritori: ringrazio Vigili del Fuoco, tecnici, operai e tutti coloro che in queste ore, ininterrottamente in tutta Italia, da Milano a Palermo, si stanno impegnando per limitare i danni e proteggere i cittadini dalle drammatiche conseguenze del maltempo e dagli incendi, con l'obiettivo di ripristinare i servizi sospesi il prima possibile".

L'ondata di maltempo che ha flagellato il Nord

Il violento nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sulla Lombardia sta causando molti disagi alla popolazione causati perlo più dal danneggiamento di diverse infrastrutture messe a dura prova dalle abbondanti grandinate, dal vento che ha sradicato centinaia di alberi e dai fulmini che hanno colpito tutto il Nord d’Italia.

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia. L'albero è caduto a causa del forte maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto nella regione lombarda, provocando ingenti danni. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco.

Il nubifragio ha causato gravi danni anche alla rete elettrica di Atm, Azienda Trasporti Milanesi. Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee.

Anche in Veneto la situazione è molto difficile. A causa delle “forti pioggia - ha dichiarato il governatore Zaia - e per un fulmine è guasto dall'alba il sistema di regolazione della circolazione di tutti i tratti di linea controllati dalla sala di Verona. La circolazione è bloccata, i treni sono stati fermati dove si trovavano nel momento in cui il guasto si è presentato". "Le maggiori problematiche sono sulle linee: Verona Brescia, Verona Padova, Verona Bologna, Verona Brennero, Verona Mantova, Mantova Monselice, Vicenza Schio", ha spiegato Zaia.

Anche lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia sulla quale sono possibili ritardi fino a un'ora.

Sempre in Veneto ”La grandine ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani. In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre”. "Il Veneto questa notte e nelle prime ore della mattina è stato ‘bombardato’. Non si dica che si tratta di fenomeni estivi, da mettere in conto: ho numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150g, con una potenza distruttiva estrema. Siamo di fronte, per violenza e frequenza del maltempo, a qualcosa di fuori dal comune. Questa per la nostra terra è stata ancora una notte di passione”. Ha riferito il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando i violenti episodi di maltempo registrati in ampie zone del Veneto questa notte e nella prima mattina.

Colpito anche il Trentino, dove l’ondata di maltempo che dalla serata di ieri si è abbattuta sulla regione ha colpito in particolare la zona di Arco. Più di 100 le richieste di intervento pervenute al centralino dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti anche sulla strada provinciale 108 della valle del Centa. In val di Genova, invece, al rio Dosson sono state messe in atto le operazioni di contenimento per evitare esondazioni. Smottamenti a ripetizione anche lungo la statale 421 dei Laghi di Molveno e Tenno. Completamente allagata via Europa a Volano.





In Friuli Venezia Giulia sono state oltre 900 le chiamate fatte al 112 a causa del maltempo che ha interessato le province di Pordenone, Udine e Gorizia. Caduta di alberi, tetti divelti e centinaia di parabrezza distrutti da chicchi di grandine di dimensioni eccezionali, in taluni casi anche di dieci centimetri di diametro.

Gli incendi al Sud

E' stata una notte di paura anche per il Sud d'Italia, in particolare per le zone vicino a Palermo dove diverse abitazioni sono state evacuate a causa degli incendi che da 24 ore hanno colpito diverse aree.

“La situazione in tutta la Sicilia è ancora difficilissima anche per le condizioni meteo che stanno complicando ulteriormente il lavoro di chi deve contrastare le fiamme. Sono stato per tutta la notte in costante contatto con il Corpo forestale, con la Protezione civile, con i Vigili del fuoco e la Prefettura per avere aggiornamenti in tempo reale. Dal capo dipartimento nazionale dei Vigili del fuoco, il prefetto Laura Lega, ho ottenuto l'impegno a far giungere in Sicilia ulteriori squadre provenienti da altre regioni in quanto quelle in servizio in Sicilia sono già tutte impegnate nei vari fronti di fuoco che interessano tutto il territorio". Ha fatto sapere il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che sta seguendo da vicino l'emergenza incendi ed ha espresso anche il suo cordoglio per la donna di 88 anni con febbre molto alta morta perché i soccorsi non sono riusciti a raggiungerla a causa degli incendi che bloccavano l'accesso alla sua casa nella zona di San Martino delle Scale.

L'areoporto di Palermo ancora chiuso: la società che gestisce l'aeroporto di Palermo ha fatto sapere "la circolazione è ancora sospesa tra la stazione di Palermo Notarbartolo e Punta Raisi". I treni regionali potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Ad ogni modo "per ragioni di sicurezza si consiglia ai cittadini di non raggiungere l'aeroporto".

A causa deli incendi che da ieri hanno colpito anche l'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo ha annunciato la chiusura fino alle ore 11. "I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. A breve vi aggiorneremo sullo stato dei voli", si legge sul profilo social dello scalo. "Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi

L'autostrada Palermo-Mazara del Vallo è chiusa per gli incendi. In direzione Mazara l'uscita obbligatoria è a Tommaso Natale, mentre in direzione Palermo uscita obbligatoria a Capaci.

Oltre 1.500 persone sono state evacuate nelle ultime ore nel palermitano. Circa 700 nella zona di Altofonte, nei pressi di Palermo. Altre a San Martino delle Scale, e anche Pizzo Sella a Mondello.