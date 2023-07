La Sicilia brucia ancora, manca acqua e luce. Incendi anche in Puglia

La Sicilia continua a bruciare nonostante tutti gli sforzi per spegnere i roghi, o quantomeno, governarli. A bruciare in queste ore sono ancora le colline attorno a Palermo e in diverse aree sono tornati a volare i Canadair: ad Altofonte e San Martino delle Scale e a ridosso della discarica di Bellolampo andata a fuoco ieri. Il calo della temperatura sta concedendo un po' di sollievo a chi ha vissuto per giorni ben oltre i 40 gradi, con forte vento di libeccio e scirocco, ma diverse zone sono ancora senza elettricità e acqua. Diversi gli ettari di bosco e macchia mediterranea andati a fuoco nelle ultime 48 ore.

A Monte Grifone le fiamme hanno distrutto la chiesa del monastero di Santa Maria di Gesù. Messa in salvo, invece, la teca con le spoglie del santo, uno dei patroni di Palermo, Benedetto il Moro. Ma i danni nel cimitero di Santa Maria di Gesù sono ingenti.

Centinaia le chiamate giunte al numero di emergenza 095484000 in funzione h24 nel Centro operativo comunale di protezione civile di Catania da parte di cittadini che hanno chiesto aiuto per la mancanza di energia elettrica e di acqua e informazioni sui vari servizi assistenziali e ospedalieri.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini - si legge in una nota del Mit - è in costante contatto con amministratori locali e istituzioni per verificare la situazione-incendi al Sud e le conseguenze del maltempo al Nord con particolare riferimento alle ripercussioni sui trasporti. Il dossier principale, a questo proposito, è l’aeroporto di Catania su cui si sta lavorando per un rapido ritorno alla normalità.Rispetto ai roghi, Salvini si è confrontato con il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto che sta utilizzando con successo dei droni capaci di individuare i piromani.

Brucia anche la Puglia

Al momento gli incendi a Vieste, in provincia di Foggia e a San Cataldo, a pochi chilometri da Lecce sembrano essere stati messi sotto controllo, l'attenzione ora si è concentrata sui focolai che potrebbero essere alimentati dal vento di maestrale e dare vita a nuovi roghi.

A Vieste, nella baia San Felice, dove ieri sono stati evacuati duemila turisti da tre strutture ricettive, sono ripresi i voli con i canadair, mentre a terra lavorano una cinquantina di unità tra operatori del servizio anti incendio boschivo dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del foco, forestali, protezione civile e volontari. Per precauzione è stato richiesto il distacco delle linee elettriche della zona.

Anche l'incendio a Monte Sant'Angelo, sempre in provincia di Foggia, è ancora in corso ed è stato richiesto l'intervento aereo.

A San Cataldo, in Salento, il primo bilancio parla di 90 ettari di terra bruciati.

"Ho sentito personalmente il ministro Fitto e il presidente della Regione Puglia Emiliano per chiedere eventuali sostegni e ristori per le famiglie costrette alla evacuazione dalle loro abitazioni distrutte o compromesse dal fuoco, ricevendo solidarietà vicinanza e attenzione da entrambi". Ha fatto sapere il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, dopo l'incendio divampato a San Cataldo. "Per tutta la notte sono stati eseguiti interventi di bonifica del fuoco effettuati dai vigili del fuoco e e dalla protezione civile nell'area di macchia compresa tra la San Cataldo Lecce e San Cataldo Frigole", fa sapere il primo cittadino.

"Bisogna fermare la mano di questi criminali. Bisogna trovare un modo per arginare questi episodi". Così il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, sull'incendio a baia San Felice, in provincia di Foggia. "Dietro questi episodi - dice il sindaco - la mano dei piromani, anche perché già ieri mattina all'alba un altro incendio ha interessato alcuni camping presenti sul lungomare Mattei nel centro di Vieste, poi nel pomeriggio baia San Felice che già una decina di giorni prima era stata interessata da un incendio".

Incendi, oggi il Cdm

Oggi in Consiglio dei Ministri si deciderà se dichiarare l'Italia in stato d'emergenza per affrontare meglio e più rapidamente tutti i problemi causati dal maltempo che sta flagellando il Nord e dagli incendi che stanno divampando al Sud e in particolare in Sicilia. Il ministro Musumeci riferirà sulla situazione dei danni.

In Cdm anche un decreto lavoro con la Cig legata al clima.