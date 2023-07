Maltempo a Milano, una notte “infernale” e “senza sosta” per i VdF

Notte "infernale" e "senza sosta" quella vissuta dai Vigili del fuoco a Milano, che hanno dovuto affrontare centinaia di interventi. Oltre 350 le richieste d’aiuto e le segnalazioni arrivate al centralino che continuano a pervenire numerose ancora oggi, dopo una sommaria 'conta' dei danni, di chi dopo i primi controlli in giardino o nel condominio "ha trovato antenne, cornicioni o impalcature pericolanti, o alberi e rami che minacciano di cadere in giardino, o nella via davanti casa".

Stamattina il cielo azzurro e il sole stanno permettendo al personale dei vdf di eseguire gli interventi con maggiore velocità e sicurezza: “Nelle ultime 24 ore hanno effettuato circa 280 intervenenti, mettendo in campo 140 uomini e 35 mezzi di soccorso, questi sono di vario genere, soprattutto rimozione alberi da sede stradale a seguito delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi sulla città Metropolitana di Milano. In supporto sono arrivate anche squadre dai comandi di Lodi, Genova e Savona".

In città, le metropolitane hanno sempre funzionato mentre ad essere più colpiti dalla violenza del vento e dell’acqua è stata la superficie: devastati il verde pubblico con centinaia di alberi e piante divelti, le infrastrutture, soprattutto elettriche, e sulla circolazione dei mezzi. Per le strade terra e detriti, rami e tronchi abbattuti, e auto danneggiate hanno bloccate strade e tram.

La nota del Mit

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini - si legge in una nota del Mit - è in costante contatto con amministratori locali e istituzioni per verificare la situazione-incendi al Sud e le conseguenze del maltempo al Nord con particolare riferimento alle ripercussioni sui trasporti. Il dossier principale, a questo proposito, è l’aeroporto di Catania su cui si sta lavorando per un rapido ritorno alla normalità. Rispetto ai roghi, Salvini si è confrontato con il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto che sta utilizzando con successo dei droni capaci di individuare i piromani.

Maltempo, oggi il Cdm

Oggi in Consiglio dei Ministri si deciderà se dichiarare l'Italia in stato d'emergenza per affrontare meglio e più rapidamente tutti i problemi causati dal maltempo che sta flagellando il Nord e dagli incendi che stanno divampando al Sud e in particolare in Sicilia. Il ministro Musumeci riferirà sulla situazione dei danni.

In Cdm anche un decreto lavoro con la Cig legata al clima.