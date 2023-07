Tempeste e incendi, l’Italia verso lo stato d’emergenza: oggi il Cdm

Tempeste e incendi, 5 Regioni in Italia verso lo stato d'emergenza. Tra il maltempo che ha colpito nella notte la Lombardia, sulla quale peraltro si erano già abbattuti in precedenza fitte grandinata, fulmini e vento, e gli incendi che continuano a divampare in Sicilia da Palermo a Catania, fino a Taormina, la situazione risulta molto complicata. A causa di questi eventi meteo estremi sono morte già cinque persone. La situazione degli sfollati invece è in via di miglioramento: ”A Palermo gli sfollati erano poco più di mille, ora quasi tutti hanno fatto rientro nelle loro case. Sono stati messi a disposizione due alberghi, in cui contiamo una ventina di persone ancora ospitate a cura del Comune. Certo, i danni alle case e ad alcune attività commerciali esistono e sono evidenti". Ha riferito il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, ospite ad Agorà Estate Rai 3, facendo il punto sull'emergenza incendi che ha colpito il capoluogo siciliano.

L'Italia verso lo stato d'emergenza: oggi il Cdm

Oggi in Consiglio dei Ministri si deciderà se dichiarare l'Italia in stato d'emergenza per affrontare meglio e più rapidamente tutti i problemi causati dal maltempo che sta flagellando il Nord e dagli incendi che stanno divampando al Sud e in particolare in Sicilia. Il ministro Musumeci riferirà sulla situazione dei danni. In Cdm anche un decreto lavoro con la Cig legata al clima.

Al momento la stima parziale dei danni è di oltre 41,4 milioni di euro provocati dal maltempo in Lombardia "ma mancano ancora le segnalazioni degli eventi degli ultimi giorni e di quelli in corso", ha fatto sapere il governatore Attilio Fontana, nel trasmettere al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri e al capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale per la Lombardia.

Danni ingenti anche in Veneto soprattutto alla rete elettrica, con disagi a privati e aziende.

Oggi allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Molise. Scendono a due oggi le città da bollino rosso per il caldo: Bari e Catania,

Musumeci: "Nulla è più come prima"

"Se il mondo attorno a noi cambia e noi restiamo fermi, continueremo a piangere i morti e ad assistere inermi alla devastazione del nostro territorio. Che per sua natura è fragile e vulnerabile". Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumueci, in un'intervista a La Stampa sugli eventi meteo estremi che stano attanagliando il Nord e il Sud d'Italia in questi giorni.

Sui roghi in Sicilia, Musemeci dice: "Mezza Europa sta bruciando. L'Italia del Sud è interessata da decine e decine di incendi, i cavi elettrici sottoterra nelle città si sciolgono e lei mi chiede se con oltre 45 gradi la Regione poteva fare qualcosa in Sicilia? È come se mi chiedesse: era tutto a posto in Romagna a maggio per affrontare l'alluvione? Per favore, stiamo con i piedi per terra. La verità è che continuiamo a ragionare con la mentalità di ieri ostinandoci a non capire che nulla è più come prima".

Sul Nord che è stato funestato da grandine e raffiche di vento, il ministro risponde: "Quello che avviene nel Nord e nel Sud sono le due facce della stessa medaglia che si chiama: tropicalizzazione. Quando le Regioni colpite avranno avanzato la richiesta, il governo nazionale, attraverso ila Protezione civile, avvierà le istruttorie per formulare la proposta finale al governo stesso. Che delibererà di conseguenza"

Caldo e Pil italiano, lo studio di Bankitalia

L'aumento delle temperature ha un impatto negativo sul PIL italiano. È questa la conclusione di uno studio pubblicato dalla Banca d'Italia che ha rilevato come la crescita delle temperature medie in Italia di circa 2°C dall'inizio del secolo scorso abbia avuto "un impatto negativo sulla crescita del PIL" e continuerà ad averlo se il trend rimanesse questo.

Con un aumento di temperatura di +1,5°C, per cui ad uno stadio intermedio, il PIL risulterebbe inferiore di una percentuale compresa tra il 2,8 e il 9,5 per cento al 2100 rispetto al valore che avrebbe nel caso in cui crescesse del 2 per cento l’anno, il ritmo medio registrato nel secolo scorso.

Nello specifico lo studio ha evidenziato anche l'incremento nella frequenza di temperature giornaliere superiori a 28°C ha influito negativamente non solo sul settore dell'agricoltura ma anche nell'industria e nei servizi, e valutato i possibili effetti sull’economia italiana del riscaldamento globale previsto dai principali centri di ricerca internazionali sul cambiamento climatico.