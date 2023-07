Allarme femminicidi, sono 70 le vittime nei primi 8 mesi del 2023

Femminicidi, l’ultimo report del Viminale sul numero delle vittime in questi primi 8 mesi del 2023 è decisamente allarmante. Secondo i dati diffusi dal ministero dal primo gennaio al 23 luglio 2023 sono stati registrati 184 omicidi, con 65 vittime donne, di cui 52 uccise in ambito familiare o affettivo. Di queste, 31 hanno trovato la morte per mano del partner dell'ex.

A questi numeri devono essere purtroppo aggiunti i nuovi casi di femminicidio compiuti negli ultimi sei giorni (quindi dal 24 al 29 luglio), che portano il totale da 65 a 70, con cinque casi nell'ultima settimana.

Dall'accoltellamento della giovane 20enne a Cologno Monzese per mano dell'ex fidanzato all’omicidio con un colpo di accetta di una infermiera 63enne, in Trentino, dall'omicidio di una giovane mamma e moglie di 39 anni a cui il marito 50enne ha sparato per poi suicidarsi mentre in casa in quel momento c'erano anche i loro tre figli minorenni, all'omicidio di una quarantenne compagna del fratello dell'omicida che si è poi costituito.

Femminicidi, il report del Viminale

Il report del Viminale, che analizza solo il periodo che va dal 1° gennaio al 23 luglio 2023, compara gli omicidi avvenuti nello stesso periodo del 2022 col 2023, evidenziando un aumento del numero dei casi pari al +4%, da 177 a 184, ma con una diminuzione del numero delle vittime di genere femminile, calato a -10%, da 72 a 65.

Riguardo invece agli omicidi commessi in ambito familiare o affettivo l'analisi sottolinea un aumento dei casi del +1% da 82 a 83, e una diminuzione del -16% del numero delle vittime di genere femminile, che da 62 scendono a 52.

Decresce del 10%, rispetto allo stesso periodo del 2022, anche il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 39 scendono a 35, e quello delle relative vittime donne, le quali da 38 passano a 31 (-18%).

Infine, nel periodo dal 17 al 23 luglio 2023 risultano essere stati commessi 9 omicidi, con 3 vittime di genere femminile, di cui 2 uccise in ambito familiare o affettivo, una delle quali per mano dell'ex partner.

Da ricordare che a questi numeri vanno perà aggiunti i nuovi casi di femminicidio compiuti negli ultimi sei giorni (quindi dal 24 al 29 luglio), che portano il totale da 65 a 70, con cinque casi commessi solo nell'ultima settimana, e che inevitabilmente modificano in negativo i dati del report del Viminale finora riportati.