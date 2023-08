Caro-voli, l’accusa di “misure sovietiche” e di algoritmi alla Netflix

Con l’approvazione dell’ultimo decreto nell’ultimo Cdm prima della chiusura temporanea dei lavori per la pausa estiva, il governo Meloni ha ricevuto dure critiche su diverse misure contenute nel decreto Omnibus Asset e investimenti che ha ricevuto il via libera. Dalla tassa sugli extraprofitti che ha causato un’ondata di perdite in borsa da parte degli istituti bancari poi, parzialmente recuperate in settimana, dopo la nota chiarificatrice della norma del Mef, al caro-voli con il divieto di applicare gli algoritmi per la fissazione del prezzo del biglietto aereo in certe condizioni, queste giornate che precedono di poco il Ferragosto, si stanno trasformando in lunghi botta e risposta, dove ognuno esprime il proprio pensiero, o preoccupazione. La stessa espressa dal ceo di Ryanair che ieri ha criticato duramente il decreto del governo che interviene direttamente ed immediatamente

sulle tariffe applicate su voli tra Sicilia e Sardegna e gli altri aeroporti italiani: "È ridicolo, illegale e interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue. Deve essere cancellato", ha affermato Eddie Wilson ricevuto ieri anche dal ministro Urso che ha annunciato poi che il decreto "può essere migliorato in conversione parlamentare".

Ceo di Ryanair: "Misure sovietiche, questo decreto farà salire i prezzi"

Wilson però ha voluto proseguire il suo attacco al governo e al decreto parlando di aumenti e misure sovietiche: "Così i prezzi saliranno Sono misure sovietiche" ha detto. "Il decreto del governo è una trovata da pubbliche relazioni, una roba populista. Ci hanno provato a Mosca nel 1917". E ancora: "Una norma che mi sarei aspettato dal Movimento 5 stelle, non da questo esecutivo, pro aziende. Con questo decreto io sarò costretto a ridurre i voli e le frequenze, in particolare nel periodo invernale. Lo faranno anche gli altri. E in un mercato normale, quando scende l'offerta salgono i prezzi".

Il ceo di Ryanair convinto anche l'Europa boccerà questa norma perché è "anticoncorrenziale" avverte che "di fronte a queste misure io ripenso la mia strategia di investimento in Italia. Questa norma porterà a tre conseguenze: ci saranno meno frequenze sulle rotte, non ci sarà ulteriore espansione in Italia e di conseguenza i biglietti costeranno di più".

Ryanair: "Mai fatto cartello"

Wilson afferma inoltre che "se il decreto non sarà cancellato, ci sarà un impatto sull'operatività di Ryanair in Italia". E in merito al cartello sui voli per Sicilia e Sardegna, come ha detto dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, precisa: "Non siamo parte di un cartello, non mi lascio insultare. Ryanair ha raggiunto oltre 185 milioni di passeggeri perché abbiamo abbassato i prezzi e diamo valore, non abbiamo bisogno di parlare con compagnie incompetenti. Non ho mai parlato con nessuno, mai parlato con qualcuno in Ita".

E sulle accuse di Schifani: "Dice spazzatura, nient'altro che spazzatura".

La replica del presidente della regione Sicilia: "Wilson spieghi ai milioni di siciliani se no è scandaloso l'atteggiamento di chi approfitta di una situazione di mancata concorrenza, direi quasi si monopolio, per vessare un'intera popolazione con prezzi esorbitanti. Spazzatura sono certe condotte che abbiamo segnalato all'Antitrust per ben due volte".

Urso: "Il decreto si può migliorare"

Dopo il faccia a faccia tra Wilson e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha chiarito: "Ho incontrato il Ceo di Ryanair che mi ha illustrato i piani di sviluppo significativi nel Paese e le problematiche che affronta, sono disponibile a incontrare anche le altre compagnie per capire se il provvedimento possa essere migliorato in conversione parlamentare". Tra le altre cose, il dl introduce una stretta sugli algoritmi che stabiliscono i prezzi dei voli per le isole.

Con Wilson, aggiunge Urso, "abbiamo stabilito di avviare un costruttivo confronto per raggiungere soluzioni equilibrate per passeggeri e compagnie. Al centro del nostro incontro anche i piani di investimento che Ryanair è pronta a realizzare nel nostro Paese alla luce delle grandi potenzialità di crescita del turismo e del trasporto aereo in occasione di manifestazioni come il Giubileo del 2025, i Giochi olimpici Milano-Cortina del 2026 e il Giubileo straordinario del 2033".

Algoritmi e profilazione

In merito alle "accuse" rivolte alle compagnie aeree di utilizzare un algoritmo e profilare gli utenti per definire i prezzi dei biglietti, Wilson ha replicato che: "Non esiste nessun algoritmo e non 'profiliamo' i clienti, come potremmo? Chi lo pensa forse guarda un po' troppo Netflix e non sa come funziona il mondo reale. Non so e non mi interessa sapere chi è che acquista i voli. A cosa servirebbe 'profilare'? Non puoi convincere a volare con te chi non vuole, è il prezzo competitivo che, in caso, può farlo. Per questo noi abbiamo avuto successo: per anni abbiamo offerto prezzi bassi. Chi pontifica su questi temi non ha idea di cosa parla. Chi consiglia il ministro Urso evidentemente non sa niente né di aerei né di economia".

"Stupiscono le dichiarazioni dell'Ad di Ryanair circa l'inesistenza di meccanismi di profilazione. Sull'uso della profilazione nella vendita dei biglietti aerei sono disponibili ampie evidenze riportate da prestigiose riviste internazionali e l'America, e dunque 'non lo Stato sovietico', indaga il fenomeno già da molti anni". Hanno riferito invece fonti del Mimit. "Rimaniamo disponibili a un confronto sereno e costruttivo per raggiungere soluzioni equilibrate per passeggeri e compagnie, tenendo però sempre al centro della nostra azione i diritti degli utenti, in particolar modo quelli di tutte le aree meno soggette alla concorrenza perché non raggiungibili con altre forme di trasporto", aggiungono le fonti.

L'Ue chiede chiarimenti all'Italia

Intanto però a chiedere ulteriori informazioni sulla mossa del governo per constrastare il caro-voli è la Commissione europea che ha già contattato le autorità italiane e attende di ricevere spiegazioni più dettagliate sul contenuto preciso, ha fatto sapere un portavoce dell'esecutivo Ue. Bruxelles, spiega il portavoce, "sostiene misure volte a promuovere la connettività a prezzi accessibili in linea con le norme del mercato interno Ue" e "la libera fissazione dei prezzi è di solito la miglior garanzia di prezzi accessibili nel mercato del trasporto aereo" europeo. "Solo in casi specifici l'Ue consente obblighi di servizio pubblico con regolamentazione dei prezzi".