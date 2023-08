Michela Murgia, oggi i funerali nella Chiesa degli Artisti a Roma

Aveva rivelato il suo segreto all’Italia intera solo lo scorso maggio ad Aldo Cazzullo, in un'intervista per il Corriere della Sera. Quando quel tumore al quarto stadio, con metastasi era “già nei polmoni, nelle ossa, e al cervello”.

Michela Murgia ha lottato fino alla fine ma la malattia è stata più forte. E non era che un’altra battaglia da affrontare come quella nel 2014, quando candidata alla presidenza della Regione Sardegna, le era stato diagnosticato un cancro ai polmoni. Allora decise di non parlarne perché “non volevo pietà”. Questa volta invece il “male brutto” è partito dal rene, ma a causa del Covid “avevo trascurato i controlli”.

Ha lottato per i suoi ideali fino alla morte, avvenuta a Roma lo scorso 10 agosto all'età di 51 anni e ha ottenuto e detenuto l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica prima con l'annuncio della malattia, le seconde nozze “in articulo mortis” per garantire alla sua famiglia queer “allargata” quello che la “legge non garantisce”: pur non credendo nel valore del matrimonio, la decisione fu un “atto politico”.

I funerali di Michela Murgia

L’ultimo saluto a Michela Murgia ci sarà oggi pomeriggio, alle 15.30.

Le esequie nella Chiesa degli Artisti, nel centro storico della Capitale.

Il libro postumo

"Michela ha scritto fino all'ultimo giorno della sua vita. Aveva un libro da consegnare e lo ha consegnato prima di morire. Un libro toccante, sulla famiglia. Doveva essere solo sulla Gpa (gestazione per altri, ndr) ed è diventato un libro più profondo sul senso della genitorialità e parentela. Credo che uscirà a breve per Rizzoli". Ha annunciato all'ANSA Alessandro Giammei, curatore dell'opera di Michela Murgia e membro della famiglia. "C'è anche un ricco patrimonio di file scritti in molti anni, molti racconti dispersi e pagine inedite", ha aggiunto.

L'omaggio di Rai1 e Rai3

Questa sera, in ricordo di Michela Murgia, Rai3, alle 20.15, trasmetterà una puntata di "Quante storie" in cui la scrittrice parla del suo ultimo romanzo pubblicato, ''Tre ciotole" e della sua malattia.

Su Rai1, alle 02.05, andrà invece in onda la puntata di Sottovoce: “Michela Murgia”.