In arrivo un fondo da 200 milioni per combattere la povertà energetica

In questi giorni si sente parlare spesso dell’iniziativa del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che con l’obiettivo di limitare gli effetti del caro-energia per il prossimo autunno-inverno ha varato un fondo da 200 milioni per permettere a famiglie poco abbienti di installarsi in casa pannelli solari, e quindi risparmiare sulla bolletta.

Si chiama Fondo Reddito Energetico ed è stato istituito con un decreto del ministro Gilberto Pichetto, le risorse invece come detto sono di 200milioni per gli anni 2024 e 2025. A gestire il fondo sarà il Gse (Gestore dei servizi energetici), la società pubblica che eroga i sussidi alle fonti rinnovabili.

Il testo del decreto è ora in mano alla Corte dei Conti per la registrazione.

Fondo Reddito Energetico a chi spetta e come funziona

Al finanziamento in conto capitale del Fondo Reddito Energetico potranno accedere solo le famiglie in possesso di determinati requisiti reddituali e tencnici, che nello specifico sono:

Requisiti reddituali:

Avere Isee inferiore ai 15mila euro, oppure

Avere un Isee sotto a 30mila, ma con almeno 4 figli a carico.

Requisiti tecnici:

Tutti gli impianti fotovoltaici per le unità residenziali devono avere una potenza nominale che deve essere superiore ai 2 kilowatt e inferiore ai 6, o comunque non andare oltre la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione.

Gli impianti devono poi essere realizzati su coperture e superfici, aree e pertinenze di cui il beneficiario è titolare.

Secondo i dati forniti dall’Istat, l’8,9% delle famiglie residenti in Italia è in povertà energetica. Il costo medio di un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulatore va dai 18 ai 25.000 euro, e consente un risparmio del 75% sulla bolletta.

La priorità al Sud

Oltre ai requisiti che servono ai fini di ottenimento del Reddito energetico 2023, bisogna tenere conto anche delle vie prioritarie delle risorse perché la maggior parte sono destinate soprattutto al Mezzogiorno: l’80% delle risorse andrà alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ministro Pichetto: perseguiamo un doppio fine

«Con questo provvedimento perseguiamo un doppio fine», ha spiegato il ministro Gilberto Pichetto. «Quello sociale di sostegno alle fasce più indigenti e, allo stesso tempo, quello ambientale, perché promuoviamo l’utilizzo di energia rinnovabile. È una nuova risposta del governo per concretizzare una reale ed equa sicurezza energetica».