Le barricate del governo contro il taglio delle accise sulla benzina

Dai carburanti ai voli aerei, l’aumento dei prezzi è stato tra le costanti di questa caldissima estate. Polemiche, critiche e scontrini esorbitanti postati sui social l’hanno fatta da padrona ed ora a vacanze finite e il temuto controesodo, ad attendere a casa milioni italiani ci sarà il duro impatto con la realtà per un autunno, le cui previsioni, ci dicono già che saranno ancora più nere a causa dei rincari. +1600 euro a famiglia, questa la stima del trend calcolata da Assoutenti prendendo in esame 5 voci di spesa che vanno dal cibo alla scuola, dall’assicurazione ai mutui fino alla benzina. E solo se l’ipotesi paventata dal governo di calmieramento dei prezzi per il trimestre ottobre-novembre-dicembre, il risparmio complessivo potrebbe essere di circa 150 euro (4 miliardi in tutto).

Il muro del governo contro il taglio delle accise

Il governo è intenzionato a fare la sua parte ma non sul caro-carburanti. Chiara, infatti, la linea dell’esecutivo Meloni che sebbene in campagna elettorale abbia promesso a più riprese la volontà di tagliare o eliminare questo balzello, appare più che intenzionato ad alzare vere e proprie barricate contro le insistenti richieste dei consumatori e dell’opposizione, pur di non intervenire sulla riduzione delle accise. "Costerebbe un miliardo al mese, 12 miliardi l'anno", ha avvertito il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, spiegando che questi fondi sono stati utilizzati "per tagliare due volte il cuneo fiscale" e che il governo intende farlo ancora con la prossima legge di bilancio.

Saranno quindi "milioni di automobilisti a pagare le tasse per finanziare taglio cuneo", gli risponde ad esempio Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. Il ministro continua a difendere il provvedimento che ha imposto di esporre i prezzi medi regionali, a maggiore tutela del consumatore. E affibbia la colpa dei rincari all'Opec+, il cartello dei paesi arabi alleati con la Russia che ha cominciato a tagliare la produzione per far salire i prezzi del barile” ha affermato Napoli.

Controesodo amaramente caro

Nel frattempo il Mimit ha assicurato che i prezzi dei carburanti sono stabili da tre giorni, con variazioni di millesimi. Ma è pur vero che il costo della benzina e del gasolio nel mese di agosto è salito particolarmente in autostrada raggiungendo picchi mai visti. Sarà dunque un controesodo caro ed amaro per molti automobilisti fatto di controlli aumentati da parte della guardia di Finanza a evidenziare irregolarità che vengono multate, come oggi in Veneto dove dodici distributori di carburanti irregolari sul fronte dei prezzi sono stati sanzionati per un totale di 50mila euro dal Comando Provinciale delle fiamme gialle di Vicenza.

Le Associazioni scendono in campo

Condacons, Altroconsumo, Assoutenti scendono i campo contro il caro benzina.

Il Codacons ha presentato una denuncia in varie Procure italiane "nei confronti del ministero dell'Economia e delle Finanze per appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio, con diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incamerati solo nell'ultima settimana; e, contestualmente, nei confronti delle pompe e dei grossisti che nel corso di queste settimane hanno speculato sulle vacanze degli italiani".

Altroconsumo fa sapere che oltre 103mila cittadini hanno sottoscritto la petizione online per chiedere al governo di ripristinare lo sconto sulle accise e azzerare l'Iva sui carburanti, allo scopo di neutralizzare i rincari "inaccettabili" su benzina e diesel. Fino all'inizio di quest'anno era in vigore lo sconto sulle accise, una misura straordinaria che, pur non essendo incisiva come l'azzeramento dell'Iva, un po' di respiro agli automobilisti lo aveva dato". Ma era il tempo dei prezzi stratosferici del gas, ora rientrati

Assoutenti, invece, ha calcolato che a causa del caro-benzina e l’effetto esodo e contro esodo estivo, nelle casse dello Stato tra le accise e l’Iva entrerebbero 2,27 miliardi. Il computo è stata eseguito considerando 15 milioni di autovetture benzina-gasolio in circolazione sulle autostrade e una media di 3 pieni solo per gli spostamenti e successivo ritorno.

Secondo l’Associazione, che chiede al governo anche un intervento immediato sul caro-carburanti, l’incasso sarebbe pari a 2.275.875.000 euro grazie alla tassazione sui carburanti (media tra tasse benzina/gasolio: 1.513.125.000 a titolo di accise, 762.750.000 a titolo di Iva).