Quando inizia la scuola: ecco il calendario con le date di riapertura

Settembre è tempo di ripresa del lavoro, dell’attività parlamentare, ma anche e soprattutto della scuola.

E così, mentre gli ultimi scampoli di vacanza stanno giungendo al termine, per molti studenti di elementari, medie e superiori è scoccato il conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno scolastico 2023-2024. I genitori si preparano, invece, ad affrontare un anno difficile a causa dei rincari che hanno colpito anche questo settore.

Secondo le stime di Assoutenti, infatti, a causa del caro-scuola le famiglie spenderanno in media tra l'+8 e il +10% a studente. La spesa per i libri di testo che varia e sale in base dal grado di istruzione, ci vorranno quest’anno circa 300 euro a studente per la scuola media e 600 euro per il liceo, compresi i dizionari, ma si potrà arrivare anche a 700 euro in alcune classi, un business che supera quota un miliardo di euro all'anno.

A parte caro-scuola e caro-libri, andiamo a vedere nel dettaglio quando comincerà ufficialmente l'anno scolastico 2022-2023, dal momento che la data di inizio cambia a seconda delle varie Regioni. La prima campanella suonerà infatti per Bolzano il 5 settembre, e poi toccherà a quelli di Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta, con le lezioni a partire dall’11 settembre 2023, mentre per Emilia Romagna, Toscana e Lazio bisognerà attendere il 15 settembre.

Calendario scuola 2023/2024: quando inizia regione per regione:

In base al calendario scolastico 2023-2024, ecco quando suonerà la prima campanella nelle varie regioni:

Abruzzo: mercoledì 13 settembre;

Basilicata: mercoledì 13 settembre;

Calabria: giovedì 14 settembre;

Campania: mercoledì 13 settembre;

Emilia Romagna: venerdì 15 settembre;

Friuli Venezia Giulia: mercoledì 13 settembre;

Lazio: venerdì 15 settembre;

Liguria: giovedì 14 settembre;

Lombardia: martedì 12 settembre;

Marche: mercoledì 13 settembre;

Molise: giovedì 14 settembre;

Piemonte: lunedì 11 settembre;

Puglia: giovedì 14 settembre;

Sardegna: giovedì 14 settembre;

Sicilia: mercoledì 13 settembre;

Toscana: venerdì 15 settembre;

Umbria: mercoledì 13 settembre;

Valle d’Aosta: lunedì 11 settembre;

Veneto: mercoledì 13 settembre;

Provincia Bolzano: martedì 5 settembre;

Provincia Trento: lunedì 11 settembre.