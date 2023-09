Caro spesa, arriva lo sconto del 10% in tutta Italia: come funziona

Il carrello della spesa si fa sempre più pesante per le famiglie italiane, con l'aumento dei prezzi di molti prodotti alimentari e non solo. L'Instituto Nazionale di Statistica (Istat) ha riportato un tasso di inflazione del 7,4% a agosto, il più alto dal 2012.

Per affrontare questo problema, il governo italiano ha lanciato un piano di sconti sui beni di largo consumo, noto come il "trimestre anti-inflazione." Questa iniziativa è stata promossa dal ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso, e prevede una riduzione del 10% dei prezzi di circa 2.500 prodotti, tra cui carne, pasta, latte, olio, caffè, detersivi, carta igienica e pannolini.

Arriva lo sconto del 10% nei supermercati

Gli sconti saranno applicati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 in oltre 25.000 punti vendita, tra grandi supermercati, discount, superstore e ipermercati, che hanno aderito volontariamente al patto stipulato con il governo e le parti sociali.

L'obiettivo principale del governo con questa iniziativa è di alleviare la pressione economica sulle famiglie italiane, con un risparmio medio previsto di 100 euro a nucleo familiare solo sulla spesa alimentare, per un totale di 4 miliardi di euro in meno da spendere per i cittadini italiani. Inoltre, il piano mira a sostenere la domanda interna e favorire la ripresa economica, dopo la crisi causata dalla pandemia di Covid-19.

Come ottenere gli sconti "Dedicati a te"

Per usufruire degli sconti, non ci saranno limiti di reddito o di spesa. Sarà sufficiente recarsi nei punti vendita aderenti e scegliere i prodotti contrassegnati con l'etichetta "Dedicata a te". Gli sconti saranno visibili sia sugli scaffali che sullo scontrino, e saranno cumulabili con altre eventuali promozioni. La lista dei prodotti scontati varierà, ma includerà sia marche leader che prodotti a marchio della distribuzione.

Reazioni delle Associazioni e dei Sindacati

L'iniziativa del trimestre anti-inflazione ha ricevuto il sostegno di numerose associazioni di categoria, tra cui Coldiretti, Federdistribuzione, Confesercenti e Confcommercio, che sottolineano l'importanza di contrastare il caro vita e di sostenere i consumatori e le imprese. Anche le organizzazioni sindacali hanno espresso la loro soddisfazione, pur chiedendo ulteriori interventi come la riduzione delle tasse e il potenziamento dei servizi pubblici.

Critiche, scetticismo e il no di Eurospin e Md

Tuttavia, alcune associazioni dei consumatori, come Adusbef e Codacons, hanno criticato la misura, definendola "insufficiente" e "iniqua," e hanno chiesto al governo di adottare soluzioni più strutturali e universali, come l'istituzione di una carta acquisti o di un reddito di emergenza. Inoltre, alcune catene di discount, come Eurospin e Md, hanno deciso di non aderire al patto, sostenendo di offrire già prezzi bassi e competitivi.

La vera efficacia del "trimestre anti-inflazione" sarà visibile solo nei prossimi mesi, quando si potranno valutare gli effetti sugli indici dei prezzi e sul potere d'acquisto delle famiglie. Per ora, il governo spera che l'iniziativa possa offrire un sollievo temporaneo ai consumatori e alle imprese, in attesa di misure più strutturali e di lungo periodo.