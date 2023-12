Guerra di Gaza, l’errore fatale di Israele: uccisi tre ostaggi

La guerra a Gaza non si ferma e continua a mietere vittime innocenti. Tra queste, tre ostaggi israeliani che sono stati uccisi dai loro stessi connazionali in un tragico equivoco. Si tratta di Yotam Haim, 28 anni; Alon Shamriz, 26 e Samer El Talalqa, 25, rapiti da Hamas e tenuti prigionieri in un quartiere di Gaza City. Durante una violenta battaglia a Shejaiya, i soldati israeliani li hanno scorti e li hanno scambiati per dei miliziani armati, sparando e uccidendoli sul colpo. "Si è trattato di un errore fatale", ha ammesso il portavoce militare Daniel Hagari. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso il suo cordoglio per la "tragedia insopportabile" e ha promesso di fare luce sull'accaduto. Ma le sue parole non hanno placato la rabbia dei parenti e degli amici degli ostaggi, che hanno manifestato davanti al Ministero della Difesa a Tel Aviv, chiedendo giustizia e il rilascio degli altri 129 ostaggi ancora nelle mani di Hamas.

La morte dei giornalisti

La guerra a Gaza non risparmia nemmeno i giornalisti, che cercano di raccontare al mondo la drammatica situazione nel territorio palestinese. Due corrispondenti di al Jazeera sono stati colpiti da un missile israeliano a Khan Youni, nel sud della Striscia. Uno di loro, Samer Abudaqa, è morto sul colpo, mentre l'altro, Wael Dahdouh, è rimasto ferito da alcune schegge. Si tratta degli ultimi di una lunga serie di giornalisti uccisi o feriti nel conflitto.

L'incontro tra Mossad e Qatar

In questo scenario di guerra, si cerca una via diplomatica per porre fine alla crisi degli ostaggi. Il direttore del Mossad, David Barnea, incontrerà il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al Thani in Europa questo fine settimana per discutere la ripresa dei negoziati per un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza. Lo scrive il sito americano Axios. Si tratta del primo incontro tra alti funzionari israeliani e del Qatar dopo la fine del cessate il fuoco a Gaza. Il Qatar è uno dei principali sostenitori di Hamas e ha un ruolo chiave nella mediazione tra le parti. Il Mossad spera di ottenere dal Qatar delle garanzie sulla sicurezza degli ostaggi e sulle condizioni per la loro liberazione.

Gli aiuti umanitari

Intanto, una buona notizia arriva dall'Onu, che accoglie con favore l'annuncio di Israele secondo cui il valico di frontiera di Kerem Shalom sarà aperto per la consegna diretta di aiuti umanitari a Gaza, affermando che prima è, meglio è. Lo riportano i media internazionali. Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric afferma che "la rapida attuazione di questo accordo aumenterà il flusso di aiuti" e "un cessate il fuoco umanitario aumenterà ancora di più la distribuzione di tali aiuti in tutta Gaza". Dujarric afferma inoltre che funzionari umanitari delle Nazioni Unite hanno riferito venerdì che la sofferenza umanitaria dei palestinesi a Gaza è stata aggravata dalle inondazioni provocate dalle forti piogge degli ultimi giorni nel territorio, che hanno distrutto case e infrastrutture.