Meloni, Rama, Sunak e Musk ad Atreju per celebrare l’orgoglio italiano

Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, si è conclusa ieri a Roma con un bilancio positivo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto sul palco personalità di spicco della politica e dell'innovazione, tra cui il primo ministro albanese Edi Rama, il primo ministro britannico Rishi Sunak e il visionario imprenditore Elon Musk. I temi affrontati sono stati quelli dell'orgoglio italiano, della cooperazione internazionale, dell'intelligenza artificiale, dell'immigrazione e della famiglia.

Meloni, ovazione ad Atreju

La leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto una calorosa ovazione dal pubblico di Atreju, la manifestazione del suo partito che si è svolta a Castel Sant'Angelo, a Roma. Meloni si è seduta in prima fila nella sala che ospitava il discorso del primo ministro albanese Edi Rama, insieme ai volontari della kermesse. La deputata di FdI Augusta Montaruli, che presentava l'evento, ha notato la presenza della premier e l'ha annunciata alla platea, che si è alzata in piedi per applaudirla. Meloni è salita sul palco per ringraziare e salutare, accompagnata dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

Rama, fiducia nell'accordo sui migranti

Il primo ministro albanese Edi Rama è stato il primo ospite internazionale ad intervenire ad Atreju. Rama ha espresso la sua fiducia nell'accordo sui migranti stipulato con l'Italia, che prevede il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti dalle coste italiane. "Non è un accordo incostituzionale, ma una soluzione pragmatica e solidale per affrontare un problema comune" ha dichiarato Rama, definendosi "un amico dell'Italia e di Giorgia Meloni". Il premier albanese ha anche elogiato la libertà e la democrazia che caratterizzano la manifestazione di Fratelli d'Italia.

Sunak, radicalismo alla Thatcher contro l'immigrazione illegale

Il secondo ospite internazionale ad Atreju è stato il primo ministro britannico Rishi Sunak, presentato da Giorgia Meloni come "un amico dell'Italia, un mio amico personale, un leader conservatore e atlantista". Sunak ha ringraziato Meloni per "il grande regalo di essere qui" e ha sottolineato la convergenza di vedute tra i due leader su temi come l'intelligenza artificiale, l'immigrazione e la famiglia. Sunak ha poi parlato dell'importanza degli aiuti all'Ucraina, minacciata dall'aggressione russa, e ha invocato "il radicalismo di Thatcher" per contrastare l'immigrazione illegale. "I nostri oppositori vogliono ignorare il problema, ma non funziona così. Dobbiamo essere fermi e decisi, come ha fatto Thatcher in ogni battaglia. L'immigrazione illegale è insostenibile, ingiusta e immorale" ha affermato Sunak, citando il caso di Lampedusa, dove il 50% degli immigrati è arrivato quest'anno. Sunak ha anche denunciato le bande criminali che sfruttano la disperazione dei migranti, mettendoli in pericolo sui barconi.

Musk, l'amicizia speciale con Meloni e la visione del futuro

L'ospite più atteso di Atreju è stato Elon Musk, il fondatore di X, Tesla e SpaceX, che ha già incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e che ha con lei un rapporto e un'amicizia speciale. Musk ha parlato della sua visione del futuro, basata sull'innovazione, sulla sostenibilità e sulla colonizzazione di Marte. "Sono qui per celebrare l'orgoglio italiano, che si esprime anche nella scienza, nella tecnologia e nell'arte" ha detto Musk, lodando il contributo dell'Italia al progresso dell'umanità. Musk ha anche annunciato alcuni progetti in collaborazione con l'Italia, tra cui la costruzione di una fabbrica di batterie elettriche e di una base spaziale. "L'Italia è un paese straordinario, con una storia e una cultura uniche. Sono onorato di essere qui e di essere amico di Giorgia Meloni, una leader coraggiosa e visionaria" ha concluso Musk, ricevendo un lungo applauso dal pubblico.