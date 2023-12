Mes, Giancarlo Giorgetti: “No a rottura con Ue, si può fare meglio”

La politica economica italiana si confronta con le sfide e le opportunità dell'Europa, tra trattati, regole e fondi. E dopo il no al Mes alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dice la sua sul Mes, il Patto di Stabilità, Ita-Lufthansa e il Superbonus.

Mes, Giorgetti voleva approvarlo ma non c'erano le condizioni

Il Mes, il meccanismo europeo di stabilità, è stato respinto dal parlamento italiano, che non ha dato il via libera alla ratifica del trattato modificato. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato ai giornalisti a margine dell'Aula del Senato, dove è stata approvata la Legge di Bilancio, e ha spiegato le ragioni del no al Mes.

"Sul Mes che ci fossero problemi era noto a tutti. Abbiamo fatto un passo in avanti sul Patto di Stabilità, ma le sfide in Europa sono ben altre". Giorgetti ha negato che ci sia stato uno strappo con l'Europa e ha aperto alla possibilità di migliorare il Mes. "Tutto si può fare meglio, anche il Mes", ha detto, aggiungendo che da ministro "era suo interesse approvarlo, ma non c'era aria".

Giorgetti ha anche sottolineato che i trattati europei, come il Mes e il Patto di Stabilità, sono frutto di contesti storici che possono cambiare e richiedere nuove risposte. Ha citato come esempio la richiesta italiana di escludere gli investimenti sulla difesa dal calcolo del deficit, che due anni fa era considerata irrealistica e ora è diventata realtà. "Perché? Evidentemente perché in Europa si sono resi conto che dobbiamo anche pensare alla sicurezza", ha detto.

Ita-Lufthansa, nuovo stop da parte dell'Europa

Un altro tema caldo per l'economia italiana è quello di Ita, la nuova compagnia aerea che dovrebbe sostituire Alitalia. Il progetto di Ita prevede una partnership con Lufthansa, ma la Commissione Europea ha posto dei paletti e ha avviato una seconda fase di approfondimenti che richiederà altri mesi.

Giorgetti, criticando il nuovo stop imposto da Bruxelles ha precisato "Sulla vicenda Ita-Lufthansa ci hanno messo un altro stop. Quando hanno torto hanno torto anche loro, non è che l'Europa ha sempre ragione e l'Italia ha sempre torto". Giorgetti ha ricordato che il governo italiano ha fatto "esattamente quello che era stato prescritto dalla stessa Commissione Ue" e ha lamentato la perdita di altro tempo. A chi gli chiedeva se ci fossero problemi di concorrenza, ha risposto: "Secondo loro".

Superbonus, la decisione dipende dai conti pubblici

Infine, il ministro dell'Economia ha parlato del Superbonus, l'agevolazione fiscale al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica degli edifici, che non ha subito alcuna modifica o proroga nella manovra. Giorgetti ha spiegato che la decisione dipende dai conti pubblici e dalle proiezioni sul costo del Superbonus.

"Sul Superbonus, non è che noi viviamo su Marte, ma abbiamo anche i numeri, stiamo aspettando le ultime proiezioni per quanto riguarda il costo". Giorgetti ha detto che c'è un problema di tenuta dei conti pubblici che condiziona le decisioni. "Ogni mese il Superbonus ci costa 4,5 miliardi che è lo stanziamento previsto per la sanità. Bisogna partire da questo" per ragionare realisticamente sul 110, ha concluso.