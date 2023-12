Superbonus 2024, passa la linea di Forza Italia. Ecco cosa cambia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge specifico per il Superbonus, la misura che consente di beneficiare di una detrazione fiscale del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Il decreto prevede anche la creazione di un fondo per i contribuenti con reddito basso. Inoltre, il governo ha dato il via libera a quattro decreti legislativi che riformano il sistema fiscale, tra cui quello che modifica l'Irpef, riducendo gli scaglioni da quattro a tre.

Il decreto sul Superbonus

Il decreto sul Superbonus è stato approvato dopo un'intesa raggiunta tra le forze politiche della maggioranza, che hanno deciso di non inserire la questione nel decreto Milleproroghe, ma in una norma a parte. Il decreto stabilisce che per accedere al Superbonus bisogna rispettare un certo livello di stato di avanzamento lavori, che sarà definito in base ai costi sostenuti. In questo modo, si vuole evitare che i contribuenti che hanno iniziato i lavori entro il 31 dicembre 2023 possano perdere il diritto alla detrazione.

Il decreto prevede anche una sanatoria per coloro che non hanno completato i lavori entro la fine dell'anno, che potranno restituire le somme anticipate senza sanzioni.



Il fondo per i redditi bassi

Il decreto legge sul Superbonus introduce anche una novità a favore dei contribuenti con un reddito Isee inferiore a 15mila euro, che potranno beneficiare di un contributo sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica. Il contributo sarà erogato dal primo gennaio al 31 ottobre 2024, fino a esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a 500 milioni di euro. Le modalità di accesso a questo fondo saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il ruolo di Forza Italia sul Superbonus

Forza Italia ha rivendicato il merito dell'accordo sul Superbonus, sottolineando il proprio impegno a tutelare i cittadini onesti che hanno avviato i lavori di ristrutturazione. "Grazie all'iniziativa e alla determinazione di Forza Italia è stato infatti raggiunto un accordo sui bonus edilizi", ha affermato Paolo Barelli, capogruppo dei deputati di Forza Italia. Barelli ha spiegato che con il decreto del Cdm si prevede una sanatoria per chi non ha finito i lavori entro il 2023, che potrà evitare di restituire le somme anticipate. Inoltre, ha aggiunto, si mantiene il bonus al 70% per chi continuerà i lavori nel 2024 e si conferma il bonus al 110% per chi ha reddito basso e non ha completato i lavori.