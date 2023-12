Il 2023 è stato l’anno dei miliardari tech: Elon Musk re dei paperoni

Il 2023 è stato un anno d'oro per i paperoni del pianeta, che hanno visto le loro fortune crescere a dismisura. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, i 500 più ricchi al mondo hanno accumulato 1.500 miliardi di dollari in più rispetto al 2022, quando avevano perso 1.400 miliardi a causa della pandemia. Il settore che ha trainato questa impennata è stato quello tecnologico, che ha beneficiato del boom dell'Intelligenza artificiale. I miliardari tech hanno infatti aumentato la loro ricchezza del 48% o 658 miliardi di dollari.

Musk, il re dei paperoni

A spiccare tra tutti è stato Elon Musk, il fondatore di Tesla e SpaceX, che ha riconquistato il primo posto nella classifica dei più ricchi al mondo, scalzando il magnate francese Bernard Arnault, proprietario di LVMH. La fortuna di Musk è salita di 95,4 miliardi di dollari nel 2023, raggiungendo i 295,4 miliardi. Il miliardario sudafricano ha dimostrato di essere un visionario, investendo in progetti innovativi come i viaggi spaziali, i tunnel sotterranei e le auto elettriche. Ma ha anche dovuto affrontare diverse critiche, soprattutto per la sua piattaforma social X (ex Twitter), accusata di antisemitismo, censura e manipolazione. Musk ha cercato di rilanciare X, trasformandola in una piattaforma per tutto, dalla musica alla finanza, ma ha perso molti inserzionisti e utenti.

Bezos, Zuckerberg e gli altri

Tra gli altri paperoni tech, si sono distinti Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook. Bezos ha incrementato la sua fortuna di oltre 70 miliardi di dollari, arrivando a 240,4 miliardi. Il tycoon americano ha continuato a dominare il mercato dell'e-commerce, ma ha anche puntato sulla diversificazione, entrando nel settore della salute, dell'energia e dello spazio. Bezos ha anche realizzato il suo sogno di andare nello spazio con la sua azienda Blue Origin, ma ha dovuto affrontare la concorrenza di Musk e di Richard Branson, il fondatore di Virgin Galactic. Zuckerberg ha invece guadagnato circa 80 miliardi di dollari, portando la sua ricchezza a 180,4 miliardi. Il giovane imprenditore ha consolidato il suo impero dei social media, che comprende Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, ma ha anche puntato sul metaverso, un mondo virtuale dove le persone possono interagire, lavorare e divertirsi. Zuckerberg ha cambiato il nome della sua azienda in Meta, per sottolineare la sua ambizione di creare la piattaforma leader del metaverso.

La prima donna da 100 miliardi

Il 2023 ha segnato anche un record per le donne miliardarie. Françoise Bettencourt Meyers, l'ereditiera di L'Oréal, è diventata la prima donna a raggiungere una fortuna di 100 miliardi di dollari (90,1 miliardi di euro), piazzandosi al dodicesimo posto nella classifica dei più ricchi al mondo. La donna francese ha ereditato il 33% del colosso dei cosmetici nel 2017, dopo la morte della madre Liliane Bettencourt. Da allora, ha visto il valore delle sue azioni salire del 140%, grazie alla ripresa del mercato della bellezza dopo la crisi sanitaria. Bettencourt Meyers è anche nota per il suo impegno filantropico, attraverso la Fondazione Bettencourt Schueller, che sostiene progetti nel campo della scienza, dell'educazione e della cultura.

Il 2024, un anno di sfide

Il 2024 si prospetta come un anno di sfide per alcuni miliardari, che dovranno affrontare le incertezze politiche, economiche e sociali. Tra questi, c'è Rupert Murdoch, il magnate dei media, che ha visto la sua fortuna scendere di 2 miliardi di dollari nel 2023, a causa della perdita di pubblico e di credibilità dei suoi canali, come Fox News e Sky. Murdoch, che ha 92 anni, dovrà gestire la successione dei suoi eredi, che potrebbero trovarsi in difficoltà con la candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca. Trump, che è stato presidente degli Stati Uniti dal 2017 al 2021, ha aumentato la sua ricchezza di 500 milioni di dollari dopo aver lasciato il potere, arrivando a 3,1 miliardi. Ma l'ex presidente è anche sotto inchiesta per diverse accuse, che vanno dalla frode fiscale all'incitamento alla violenza, e che potrebbero compromettere le sue ambizioni politiche.