Elezioni 2024: il mondo si gioca il futuro in 50 sfide elettorali

Il 2024 sarà un anno decisivo per la storia del mondo. In più di 50 paesi, si terranno elezioni di vario livello e importanza, che coinvolgeranno oltre due miliardi di elettori. Si tratta di un’occasione unica per esprimere la volontà popolare, ma anche di una sfida per la democrazia, la stabilità e la cooperazione internazionale. In un contesto di crisi economica, sociale e ambientale, le scelte dei cittadini potranno avere conseguenze rilevanti non solo per i singoli paesi, ma anche per le relazioni tra le grandi potenze e le aree di conflitto.

L’Europa si rinnova: 400 milioni di elettori per il Parlamento

Tra il 6 e il 9 giugno, si svolgeranno le elezioni per il Parlamento europeo, che si tengono ogni cinque anni. Si tratta della più vasta consultazione democratica al mondo, che coinvolge i 27 Stati membri dell’Unione europea e i loro 400 milioni di elettori. Il Parlamento europeo ha il potere di approvare le leggi, il bilancio e la nomina della Commissione europea, l’organo esecutivo dell’UE. Inoltre, rappresenta la voce dei cittadini europei e controlla le altre istituzioni.

Le elezioni europee saranno un test per la coesione e l’integrazione dell’UE, messa a dura prova dalla pandemia, dalla Brexit e dalle tensioni interne. Molti partiti populisti, euroscettici e di estrema destra cercheranno di aumentare la loro influenza nel nuovo Parlamento, sfruttando il malcontento e le paure dei cittadini. Al contrario, le forze pro-europee e progressiste cercheranno di difendere i valori e i progetti dell’UE, come il Green Deal, il Piano di ripresa e il Patto per le migrazioni.

L’Italia eleggerà 76 europarlamentari, con un sistema proporzionale che assegna i seggi in base ai voti ottenuti dai partiti nazionali, che a loro volta fanno parte di gruppi politici più ampi a livello europeo. L’Italia è uno dei paesi in cui la destra sovranista ha guadagnato terreno negli ultimi anni, insieme a Finlandia, Svezia, Paesi Bassi e altri. Le elezioni europee saranno quindi un’occasione per misurare il consenso dei vari schieramenti e le loro posizioni sull’Europa.

Elezioni in Italia nel 2024

Oltre alle elezioni europee, nel 2024 si voterà anche per le elezioni amministrative in cinque regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. Inoltre, in più di 3.700 comuni, si eleggeranno il sindaco e il consiglio comunale. Tra questi comuni, 27 sono capoluoghi di provincia e sei sono anche capoluogo di regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Le elezioni locali saranno un altro banco di prova per le forze politiche nazionali, ma anche per le dinamiche territoriali e le esigenze dei cittadini.

Gli Stati Uniti scelgono il loro 60esimo presidente

Il 5 novembre 2024, gli Stati Uniti andranno alle urne per eleggere il loro 60esimo presidente, che governerà il paese per i successivi quattro anni, a partire da gennaio 2025. Si tratta di una delle elezioni più importanti e seguite del mondo, che influenzerà non solo la politica interna degli Stati Uniti, ma anche la loro leadership e il loro ruolo a livello globale.

Più di 160 milioni di americani sono registrati per votare, ma il sistema elettorale statunitense è complesso e indiretto. I cittadini non votano direttamente per il presidente, ma per dei delegati che fanno parte del Collegio elettorale, che poi elegge il presidente. Il numero di delegati varia in base alla popolazione di ogni Stato, e in genere il candidato che ottiene la maggioranza dei voti in uno Stato si aggiudica tutti i suoi delegati. Per vincere le elezioni, un candidato deve ottenere almeno 270 delegati su 538.

Le elezioni presidenziali del 2024 saranno particolarmente incerte e combattute, a causa della polarizzazione e della divisione che caratterizzano la società e la politica statunitense. Il ritorno di Donald Trump alla corsa presidenziale non è scontato, a causa di alcune sentenze che gli impediscono di candidarsi in alcuni Stati, come il Colorado, per il suo coinvolgimento nell’assalto al Campidoglio del gennaio 2021. Tuttavia, Trump potrebbe comunque vincere in altri Stati, soprattutto quelli tradizionalmente repubblicani. Il suo avversario sarà il candidato democratico, che dovrà affrontare le primarie per ottenere la nomination del partito.

Le elezioni presidenziali statunitensi avranno ripercussioni su molti temi e aree di interesse globale, come il cambiamento climatico, il commercio internazionale, i diritti umani, la sicurezza e la pace. Una vittoria repubblicana potrebbe significare un ritorno a una politica isolazionista e unilaterale, mentre una vittoria democratica potrebbe favorire una maggiore cooperazione e multilateralismo.

L’Asia e il Medio Oriente: tra democrazia e autoritarismo

Nel 2024, si terranno anche elezioni in diversi paesi asiatici e mediorientali, che rappresentano dei nodi cruciali per la geopolitica e l’economia mondiale. Tra questi, spiccano l’India, l’Indonesia, la Bielorussia, l’Iran, la Russia, Taiwan e il Regno Unito.

L’India è la più grande democrazia del mondo, con oltre 900 milioni di elettori. Nel 2024, si voterà per rinnovare la Lok Sabha, la camera bassa del Parlamento, che elegge il primo ministro. Il partito al governo è il Bharatiya Janata Party (BJP), di orientamento nazionalista e indù, guidato da Narendra Modi. Il BJP dovrà affrontare la sfida del Congresso Nazionale Indiano (INC), il partito storico dell’indipendenza e della laicità, guidato da Rahul Gandhi. Le elezioni indiane saranno influenzate da diversi fattori, come la pandemia, la crescita economica, la povertà, la corruzione, la violenza religiosa e le tensioni con i paesi vicini, come il Pakistan e la Cina.

L’Indonesia è la terza più grande democrazia del mondo, con oltre 190 milioni di elettori. Nel 2024, si voterà per eleggere il presidente e il vicepresidente, con un sistema a doppio turno. Il presidente uscente è Joko Widodo, detto Jokowi, appartenente al Partito Democratico di Lotta (PDI-P), di orientamento nazionalista e progressista. Jokowi non potrà ricandidarsi, avendo già svolto due mandati. Il suo principale avversario nelle ultime due elezioni è stato Prabowo Subianto, appartenente al Partito del Grande Movimento Indonesiano (Gerindra), di orientamento nazionalista e conservatore. Le elezioni indonesiane saranno influenzate da diversi fattori, come la pandemia, la crescita economica, la povertà, la corruzione, la diversità religiosa.