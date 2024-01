Ecuador, il boss Macias evade. Noboa annuncia: “Guerra ai narcos”

L'Ecuador è sull'orlo della guerra civile dopo la fuga dal carcere di Guayaquil di Adolfo Macias, il più potente e ricercato boss del narcotraffico del Paese. Il presidente Daniel Noboa ha proclamato lo stato di emergenza per due mesi e ha annunciato la "guerra ai narcos", mobilitando l'esercito e la polizia per contrastare i 22 gruppi criminali transnazionali che operano sul territorio nazionale. La situazione è fuori controllo, con sparatorie, saccheggi, rivolte carcerarie e attacchi a istituzioni e media. Il bilancio è di almeno 15 morti e decine di feriti.

La fuga di Macias

Macias, soprannominato 'Fito', è evaso lunedì scorso da un penitenziario di massima sicurezza di Guayaquil, la città più grande e popolosa dell'Ecuador, con l'aiuto di alcuni complici armati che hanno fatto irruzione nella struttura. Macias è considerato il capo dei Los Choneros, una delle bande più violente e influenti del Paese, coinvolta nel traffico di droga, armi, estorsioni e omicidi. Macias era stato arrestato nel 2020 in Colombia e consegnato alle autorità ecuadoriane, che lo avevano accusato di essere il mandante di diversi attentati e omicidi, tra cui quello del generale Jorge Gabela, ex ministro della Difesa, ucciso nel 2010.

La reazione del governo

La fuga di Macias ha scatenato la reazione del presidente Noboa, che ha firmato ieri un decreto in cui dichiara il "conflitto armato interno" e dispone l'evacuazione immediata del Parlamento e di tutti gli uffici pubblici della capitale Quito, per motivi di sicurezza. Noboa, che è in carica da meno di due mesi, ha definito i 22 gruppi criminali transnazionali presenti in Ecuador come "organizzazioni terroristiche e attori non statali belligeranti" e ha ordinato alle forze armate e alla polizia di identificarli e neutralizzarli. Tra questi ci sono i Los Lobos, i Los Tiburones, i Latin Kings, i Mafia 18 e i Dark Knights.

Morte e caos nelle strade

La dichiarazione di guerra del governo ha innescato una serie di violenze nelle principali città dell'Ecuador, in particolare a Guayaquil, dove si sono registrati diversi attacchi armati, rapine, saccheggi e incendi. Il sindaco di Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha riferito che almeno dieci persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in questi scontri. Tra gli obiettivi dei criminali ci sono stati anche cinque ospedali e 29 edifici pubblici e privati. Il caso più grave è stato quello dell'irruzione di un commando armato negli studi della tv pubblica TC Televisiòn, dove i malviventi hanno preso in ostaggio i giornalisti che stavano conducendo il telegiornale e hanno minacciato di ucciderli, trasmettendo in diretta le loro rivendicazioni. La polizia è intervenuta e ha liberato gli ostaggi dopo 15 minuti di tensione.

Anche a Quito, la capitale, la situazione è stata critica, con diversi individui che hanno sparato contro i veicoli in transito, causando la morte di cinque persone e il ferimento di uno studente di una scuola. Inoltre, un gruppo armato ha assaltato un magazzino di pezzi di ricambio e ha ucciso tre persone.

Le rivolte nelle carceri

La fuga di Macias ha provocato anche delle rivolte in almeno sei carceri del Paese, dove i detenuti appartenenti alle diverse bande si sono affrontati tra loro e hanno preso in ostaggio alcune guardie. Le rivolte sono state alimentate anche dall'arresto di Fabricio Colon Pico, il capo dei Los Lobos, che era stato catturato domenica scorsa e accusato dalla procuratrice generale Diana Salazar di aver ordito un piano per assassinarla. Pico, temendo di essere trasferito in un carcere di massima sicurezza, avrebbe incitato i suoi seguaci a protestare e a creare il caos. A Riobamba, a 216 chilometri a sud di Quito, e nella stessa capitale, si sono verificati dei sit-in a favore del boss dei Los Lobos, con decine di persone che hanno bloccato le strade con cartelli con lo slogan: "Non attentate alla sua vita. No al trasferimento".

La situazione attuale

Al momento, le autorità ecuadoriane stanno cercando di ripristinare l'ordine e di catturare Macias, che è ancora in fuga e che potrebbe aver lasciato il Paese. Il governo ha chiesto la collaborazione dei Paesi vicini, in particolare della Colombia e del Perù, per contrastare il narcotraffico e le organizzazioni criminali transnazionali. Il presidente Noboa ha fatto appello alla popolazione affinché mantenga la calma e la fiducia nelle istituzioni. Tuttavia, la crisi di sicurezza che sta vivendo l'Ecuador è senza precedenti e mette a rischio la stabilità politica e sociale del Paese.