Usa 2024: Trump domina l’Iowa, sfida aperta tra DeSantis e Haley

Le elezioni presidenziali Usa del 2024 sono iniziate con i caucus dell’Iowa, dove i repubblicani hanno scelto il loro candidato tra sei contendenti. Il grande favorito era l’ex presidente Donald Trump, che ha confermato le attese vincendo con un margine enorme. Ma la corsa non è finita, e i suoi rivali cercano di guadagnare terreno nelle prossime tappe.

Trump trionfa e attacca Biden

Donald Trump ha ottenuto una vittoria schiacciante nella prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa, ottenendo il 50% dei voti e distanziando di circa 30 punti il secondo classificato. Un risultato impressionante per l’ex presidente, che nel 2016 era arrivato secondo in questo Stato e che da allora ha affrontato due impeachment, quattro processi penali e l’accusa di aver cercato di ribaltare le elezioni del 2020. Trump ha conquistato il sostegno di tutte le fasce sociali, soprattutto degli evangelici, mostrando solo qualche debolezza nelle aree suburbane.

Trump ha celebrato la sua vittoria con un discorso su Fox, in cui ha ringraziato i suoi sostenitori, la sua famiglia e i suoi sfidanti DeSantis e Haley. Ha poi lanciato una serie di attacchi al presidente Joe Biden, definendolo “il peggior presidente della storia Usa” e accusandolo di interferire con i suoi processi. Ha anche promesso di “chiudere il confine con il Messico contro l’invasione di criminali e terroristi” e di attuare “un piano di deportazioni mai visto da Eisenhower”. Biden ha riconosciuto che Trump è il favorito per la nomination repubblicana e ha avvertito che se fosse il candidato ci sarebbero “vili attacchi, bugie infinite e spese massicce”.

DeSantis e Haley si giocano il secondo posto

La vera sfida dell’Iowa è stata quella per il secondo posto, che si è risolta in un testa a testa tra il governatore della Florida Ron DeSantis e l’ex ambasciatrice all’Onu Nikky Haley. Contrariamente alle previsioni, DeSantis ha prevalso con il 21,2% dei voti, contro il 19% di Haley. Ma la differenza è stata così esigua da non cambiare la situazione, lasciando aperta la gara per il ruolo di alternativa a Trump. Nella prossima tappa, il 23 gennaio nel più liberal New Hampshire, Haley ha più possibilità di fare bene.

DeSantis e Haley si sono congratulati con Trump, ma hanno anche espresso la loro determinazione a continuare la corsa. DeSantis ha contestato la proiezione dei network americani, che hanno dichiarato Trump vincitore dopo mezz’ora dall’apertura dei caucus, definendola “scandalosa interferenza elettorale”. Haley ha avvertito che se Trump fosse il candidato, Biden potrebbe vincere di nuovo.

Ramaswamy si ritira e appoggia Trump

L’unica sorpresa dell’Iowa è stata il ritiro dell’imprenditore biotech di origini indiane Vivek Ramaswamy, che era arrivato quarto con il 7,7% dei voti. Ramaswamy, che si era presentato come un outsider e un innovatore, ha annunciato la sua decisione in un tweet, in cui ha espresso il suo endorsement a Trump. Ha detto di aver apprezzato la sua esperienza politica, ma di aver capito che Trump è l’unico in grado di sconfiggere Biden e di difendere i valori americani.

Il ritiro di Ramaswamy potrebbe aumentare il bacino di voti di Trump, che ha ringraziato il miliardario per il suo appoggio. Gli altri due candidati rimasti in gara, il senatore Ted Cruz e il deputato Dan Crenshaw, hanno ottenuto rispettivamente il 0,9% e lo 0,1% dei voti, risultando irrilevanti.

Trump consolida il suo ruolo di leader

La vittoria dell’Iowa ha rafforzato il ruolo di Trump come leader indiscusso del partito repubblicano, che ha saputo mobilitare nuovamente la sua base elettorale e riconquistare il controllo del Grand Old Party. Trump ha ottenuto la metà dei 40 delegati in palio, solo il 2% del totale, ma ha dimostrato di avere una forza inarrestabile. Ha anche il sostegno della maggioranza dei repubblicani al Congresso, che lo hanno difeso dai suoi processi e dalle sue accuse.

Trump ha trasformato tutte le critiche in una “caccia alle streghe” e in una “persecuzione giudiziaria” orchestrata dall’“usurpatore” Biden. Ha affermato di essere il legittimo vincitore delle elezioni del 2020 e di voler riprendersi la Casa Bianca nel 2024. Ha detto di essere “onorato e rinvigorito” dalla sua vittoria e ha chiesto al partito repubblicano di unirsi per ottenere la vittoria finale a novembre.