Medio Oriente, la guerra si propaga. Il Pakistan colpisce l’Iran

La guerra di Gaza, iniziata il 7 ottobre 2023, entra nel suo 104° giorno senza segni di tregua. Il conflitto tra Israele e Hamas, che ha causato oltre 24.000 morti, si è propagato ai Paesi limitrofi, innescando una spirale di violenza e rappresaglie. Il Pakistan ha lanciato oggi missili e droni contro l'Iran, uccidendo almeno sette civili, tra cui quattro bambini. L'attacco è stato una risposta agli attacchi iraniani di due giorni fa contro obiettivi "terroristici" in territorio pakistano.

Il Pakistan risponde agli attacchi iraniani

Questa mattina, il cielo della provincia iraniana del Sistan-e-Baluchistan, al confine con il Pakistan, è stato squarciato da diverse esplosioni. L'agenzia di stampa iraniana Irna ha riferito che si è trattato di attacchi missilistici e con droni lanciati dal Pakistan contro la città di Saravan. L'attacco ha provocato la morte di almeno tre donne e quattro bambini, oltre a numerosi feriti e danni materiali. Video diffusi sui social media mostrano scene di distruzione, con edifici crollati e fumo nero. Alcune vittime sono rimaste intrappolate sotto le macerie.

Il Pakistan ha rivendicato l'attacco, definendolo una "operazione d'intelligence" contro i nascondigli dei terroristi. In una dichiarazione ufficiale, il Ministero degli Affari esteri pakistano ha affermato che l'azione è stata condotta sulla base di "informazioni credibili" riguardanti "imminenti attività terroristiche su larga scala" da parte dei cosiddetti Sarmachar, un termine dispregiativo usato per indicare i ribelli baluchi che lottano per l'indipendenza dalla Pakistan. Il ministero ha aggiunto che "un certo numero di terroristi" sono stati uccisi durante l'operazione, denominata in codice "Marg Bar Sarmachar", che significa "morte ai traditori".

L'attacco pakistano è stato una risposta agli attacchi iraniani di due giorni fa, quando l'Iran aveva lanciato missili e droni contro obiettivi "terroristici" in territorio pakistano, vicino al confine con l'Iran. L'Iran aveva dichiarato di aver colpito la sede del gruppo Jaish al-Adl, un'organizzazione armata che si oppone al regime di Teheran e che ha compiuto diversi attentati in Iran negli ultimi anni. L'Iran aveva sostenuto di aver agito in "risposta all'aggressione contro la sicurezza del nostro Paese" e di aver risparmiato i cittadini del "fraterno Paese del Pakistan".

Tensione tra Iran e Pakistan, dialogo interrotto a Davos

Gli attacchi incrociati tra Iran e Pakistan hanno innalzato la tensione tra i due Paesi, che hanno richiamato i rispettivi ambasciatori e bloccato il ritorno degli inviati. Il Pakistan ha definito l'attacco iraniano di martedì sera "totalmente inaccettabile" e ingiustificato, mentre l'Iran ha accusato il Pakistan di ospitare e sostenere i gruppi terroristici che minacciano la sua sicurezza.

A Davos, in Svizzera, dove si tiene il World Economic Forum, i ministri degli Esteri dei due Paesi si sono incontrati per cercare una via d'uscita dalla crisi. Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha detto di aver parlato con il suo omologo pakistano, Jalil Abbas Jilani, sottolineando che "la sovranità e l'integrità territoriale del Pakistan sono fonte di grande preoccupazione" per l'Iran. Il ministro degli Esteri pakistano, Jalil Abbas Jilani, ha espresso la sua "profonda preoccupazione" per la situazione e ha chiesto il "cessate il fuoco immediato e incondizionato" tra i due Paesi. I due ministri hanno convenuto di continuare il dialogo e di coordinare le loro azioni per prevenire ulteriori escalation.

Anche se poi è giunta la notizia della volontà del primo ministro ad interim del Pakistan, Anwar-ul-Haq Kakar, di lasciare in anticipo il World Economic Forum di Davos, per gli attacchi missilistici e con droni che il Pakistan ha effettuato contro l'Iran, in risposta agli attacchi iraniani di due giorni fa. Il governo pakistano ha comunicato la decisione del premier attraverso il portavoce del ministero degli Esteri, Mumtaz Zahra Baloch, che ha dichiarato in una conferenza stampa: "Ha deciso di abbreviare la sua visita visti gli sviluppi in corso". Il premier Kakar aveva incontrato ieri il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, per cercare una soluzione diplomatica alla crisi, ma evidentemente i colloqui non hanno portato a risultati concreti.

La guerra di Gaza, un conflitto senza fine

Gli attacchi tra Iran e Pakistan sono solo l'ultimo episodio di una serie di scontri che hanno coinvolto i Paesi vicini alla guerra di Gaza, il conflitto tra Israele e Hamas che dura da oltre tre mesi e che ha causato migliaia di vittime civili e una grave crisi umanitaria.

La guerra di Gaza ha avuto ripercussioni anche sui Paesi confinanti, come l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Siria, dove si sono verificati episodi di violenza tra sostenitori e oppositori di Israele e Hamas. Inoltre, la guerra ha alimentato le tensioni tra le potenze regionali, come l'Iran e l'Arabia Saudita, che appoggiano rispettivamente Hamas e Israele. La comunità internazionale ha tentato più volte di mediare una soluzione pacifica al conflitto, ma finora senza successo. La guerra di Gaza sembra essere un conflitto senza fine, che minaccia la stabilità e la pace di tutta la regione.

Razzi Houthi nel Mar Rosso, Usa e Regno Unito bombardano lo Yemen

Il conflitto tra Iran e Pakistan si inserisce in un contesto regionale già molto instabile, segnato dalla guerra di Gaza e dalle tensioni tra le potenze mediorientali. Un altro fronte caldo è quello dello Yemen, dove da sei anni si combatte una guerra civile tra il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, sostenuto da una coalizione guidata dall'Arabia Saudita, e i ribelli Houthi, appoggiati dall'Iran. Gli Houthi, che controllano gran parte del nord dello Yemen, hanno lanciato un razzo contro una nave cargo nel Mar Rosso, causando danni e feriti. Si tratta dell'ultimo episodio di una serie di attacchi che gli Houthi hanno compiuto contro le navi che transitano nel Mar Rosso, una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Gli Houthi hanno dichiarato di agire in solidarietà con i palestinesi di Gaza, sotto assedio da parte di Israele.

In risposta agli attacchi Houthi, le forze statunitensi e britanniche hanno lanciato una quarta serie di attacchi contro obiettivi in quattro aree dello Yemen, colpendo i depositi di armi e i lanciamissili dei ribelli. Lo hanno confermato i media degli stessi Houthi e i funzionari americani. Gli Stati Uniti hanno affermato di aver distrutto "14 missili Houthi che erano stati caricati per essere lanciati dalle aree controllate dai ribelli" sostenuti dall'Iran. Si tratta della quarta ondata di attacchi in meno di una settimana, che dimostra la volontà degli Stati Uniti e dei loro alleati di contrastare l'influenza iraniana nella regione e di proteggere le loro navi nel Mar Rosso.