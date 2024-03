Usa, Donald Trump e Joe Biden dominano il Super Tuesday 2024

Il Super Tuesday 2024 ha confermato le previsioni: Donald Trump e Joe Biden hanno vinto la maggior parte degli stati in lizza per le primarie Usa, avvicinandosi alla nomination dei rispettivi partiti. Ma la strada verso la Casa Bianca non è priva di ostacoli: i due contendenti devono fare i conti con le proprie debolezze e con le sfide interne ed esterne.

Trump trionfa ma perde in Vermont

Il presidente uscente ha fatto man bassa di delegati, aggiudicandosi 14 stati su 15. L'unica eccezione è stata il Vermont, dove ha subito una sconfitta a sorpresa da parte della sua rivale repubblicana Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud e ex ambasciatrice all'Onu. Haley, che aveva già vinto a Washington D.C., ha dimostrato di avere un seguito tra gli elettori moderati e indipendenti, che potrebbero essere decisivi nelle elezioni generali di novembre. Haley non ha intenzione di mollare la corsa, anche se ha poche speranze di ottenere la nomination. In una nota, ha risposto all'appello all'unità di Trump, sostenendo che "l'unità non si raggiunge dicendo semplicemente 'siamo uniti'. Resta un ampio gruppo di elettori repubblicani profondamente preoccupati da Trump....questa non è l'unità di cui il nostro partito ha bisogno per avere successo. Affrontare queste preoccupazioni renderà il partito e l'America migliori".

Biden vince ma non convince

Anche il candidato democratico ha dominato il Super Tuesday, vincendo in tutti gli stati in cui si è votato, ad eccezione delle isole Samoa, dove ha perso contro un candidato locale sconosciuto, l'imprenditore Jason Palmer. Biden ha conquistato anche i due stati più popolosi, la California e il Texas, consolidando il suo vantaggio sui rivali. Tuttavia, il suo successo non è stato esente da critiche: in alcuni stati, come il Minnesota, ha subito la protesta del voto arabo, che lo accusa di appoggiare Israele nonostante il "genocidio" a Gaza. Inoltre, Biden deve ancora affrontare il confronto diretto con Trump, che lo ha attaccato duramente nel suo discorso di vittoria a Mar-a-Lago, definendolo "il peggior presidente di sempre" e "determinato a distruggere la nostra democrazia". Biden ha replicato con un comunicato, accusando Trump di voler "strappare le libertà fondamentali" e di "fare o dire qualsiasi cosa per andare al potere".

Cosa succede ora

Dopo il Super Tuesday, restano ancora da assegnare i delegati di alcuni stati, tra cui l'Alaska, che voterà ad aprile. Ma salvo colpi di scena, sembra ormai certo che Trump e Biden saranno i candidati ufficiali dei loro partiti. La sfida per la Casa Bianca si preannuncia serrata e combattuta, con molti fattori in gioco: la pandemia, l'economia, la politica estera, i diritti civili, il clima. I due contendenti dovranno convincere gli elettori americani che sono la scelta migliore per il futuro del Paese.