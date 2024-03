Trump shock: “Un bagno di sangue se perdo. Migranti sono animali”

Il palco dell’Ohio è stato il teatro di un discorso cupo e senza mezzi termini da parte di Donald Trump. L’ex presidente ha messo in guardia gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione, definendo il 5 novembre, giorno delle presidenziali, come la data più importante nella storia degli Stati Uniti. Ma cosa ha detto esattamente e perché le sue parole hanno scatenato polemiche e divisioni? Ma una cosa è certa: la politica americana è in fermento, e la retorica anti-migranti continua a essere un tema centrale del dibattito politico USA.

Il confine e la retorica anti-migranti

Donald Trump, in un discorso nell'Ohio, ha descritto le prossime elezioni come un momento cruciale per gli Stati Uniti, minacciando conseguenze catastrofiche in caso di sconfitta. Ha promesso azioni decise sull'immigrazione e ha usato parole forti contro i migranti, definendoli "animali". Sul tema dell’immigrazione illegale, l'ex presidente ora in corsa per la Casa Bianca per i Repubblicani, ha puntato il dito contro i migranti che attraversano il confine con il Messico. “Non so se voi li chiamate persone. In alcuni casi non lo sono, sono animali”, ha dichiarato, riscuotendo applausi e consensi dai suoi sostenitori. Ha anche paventato “un bagno di sangue” nel caso di una sua sconfitta alle elezioni, richiamando alla memoria la “carneficina americana” pronunciata durante il suo giuramento nel 2017.

Le reazioni politiche

Le parole di Trump hanno scatenato una valanga di critiche.

Joe Biden ha risposto alle critiche con sarcasmo e ironia, scherzando sulla sua età e sui debiti di Trump. E lanciando un attacco a Putin, accusando il suo predecessore di inchinarsi al leader russo e minacciando di difendere la democrazia.

Biden ha invitato tutti a difendere la democrazia e la libertà, sottolineando l'importanza di resistere agli attacchi esterni e di lavorare insieme per il bene del Paese. Ha anche elogiato la stampa, contrapponendosi a Trump. “Vuole un altro 6 gennaio, incita la violenza e ha sete di vendetta”, ha tuonato. L’ex speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha sottolineato l’importanza di vincere le elezioni per contrastare la retorica di Trump. Elon Musk, invece, ha difeso l’ex presidente, accusando i “media mainstream” di estrapolare in modo scorretto le sue parole dal contesto.