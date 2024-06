Euro 2024: Italia-Svizzera, la sfida decisiva degli ottavi di finale

L'Europeo 2024 entra nel vivo per l'Italia, che oggi, sabato 29 giugno, affronta la Svizzera negli ottavi di finale alle 18:00. La partita, trasmessa in diretta su Rai 1 e su Sky Sport Uno, rappresenta una nuova occasione di riscatto per gli Azzurri contro una squadra che infranto i loro sogni mondiali. Infatti, la Svizzera aveva negato all'Italia la qualificazione al Mondiale in Qatar, un ricordo ancora vivo per i tifosi azzurri.

L'allenatore della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ritrova il collega svizzero Murat Yakin, con cui si era scontrato già nel 2013 durante un ottavo di finale di Europa League. All'epoca, Spalletti era alla guida dello Zenit San Pietroburgo e Yakin del Basilea. La sfida terminò a favore degli svizzeri, grazie a un 2-0 all'andata e una solida difesa al ritorno. Questa volta, Spalletti spera di invertire il risultato e condurre l'Italia ai quarti di finale.

Italia-Svizzera, storia e memorie di scontri passati

La rivalità tra Italia e Svizzera è costellata di momenti indimenticabili e non sempre favorevoli agli Azzurri. Durante le qualificazioni per il Mondiale del 1994, l'Italia subì una sconfitta per 2-0 a Cagliari, rimediando poi con un pareggio grazie ai gol di Baggio ed Eranio. Un altro episodio amaro risale alle qualificazioni per il Mondiale in Qatar, quando Jorginho fallì due rigori decisivi contro Yann Sommer, il portiere svizzero ora all'Inter.

Tuttavia, ci sono stati anche momenti di rivincita. Nella fase a gironi dell'Europeo precedente, l'Italia di Roberto Mancini superò la Svizzera con un netto 3-0, grazie ai gol di Immobile e Locatelli. Questi episodi sottolineano come le partite tra queste due nazionali siano sempre intense e ricche di emozioni.

La sfida di oggi: parola ai protagonisti

Il tecnico svizzero Murat Yakin ha dichiarato: "Affronteremo l'Italia con determinazione. Non possiamo dire di essere i favoriti, ma il pareggio contro la Germania ci ha dato fiducia". Anche Remo Freuler, veterano della Serie A, ha condiviso i suoi sentimenti: "Non sarà una partita come le altre per me. In Italia ho costruito la mia carriera, ma sabato non ci sarà spazio per i sentimenti". Gli svizzeri, con una formazione solida e giocatori di qualità come Xhaka e Embolo, arrivano alla sfida dopo aver impressionato nel girone di qualificazione.

Dall'altra parte, l'Italia è consapevole di essere la favorita. Mattia Zaccagni, autore del gol decisivo contro la Croazia, spera di partire titolare. "Il nostro Europeo è iniziato con quel gol. Adesso vogliamo continuare su questa strada", ha detto l'attaccante della Lazio. Spalletti, da parte sua, dovrà affrontare l'assenza di Calafiori per squalifica, una perdita significativa per la difesa azzurra. Le opzioni per sostituirlo includono Buongiorno, Mancini e Gatti, con il primo favorito per la maglia da titolare.

Dove guardare Italia-Svizzera: orari, diretta tv e streaming

La partita tra Italia e Svizzera, valida per gli ottavi di finale, si disputerà oggi sabato 29 giugno alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (201 e 251). Sarà possibile seguirlo anche in streaming tramite l'app Sky Go e RaiPlay e su NOW.

Le probabili formazioni

L'Italia dovrebbe schierarsi con un 3-4-3 che vede Donnarumma tra i pali, difeso da Darmian, Mancini e Bastoni. Di Lorenzo e Dimarco agiranno sugli esterni, con Barella e Jorginho al centro. In attacco, Spalletti sembra orientato a schierare Chiesa e Pellegrini a supporto di Scamacca.

La Svizzera, invece, si presenterà con Sommer in porta, una difesa composta da Schär, Akanji e Rodriguez, e un centrocampo guidato da Xhaka e Freuler. L'attacco sarà affidato a Embolo, supportato da Ndoye e Vargas.

La partita, che si svolgerà all'Olympiastadion di Berlino, storico teatro di grandi eventi sportivi, promette spettacolo ed emozioni. La posta in gioco è altissima: il passaggio ai quarti di finale di Euro 2024. Gli occhi dei tifosi sono puntati su Berlino, in attesa di scoprire se l'Italia saprà confermare le aspettative e superare l'ostacolo elvetico.