Ondata di calore africano: temperature record e allerta in 11 città

L'Italia sta affrontando un'ondata di calore senza precedenti, con temperature che raggiungono picchi estremi e un numero crescente di città in stato di allerta. Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino delle ondate di calore, aumentando a 11 le città contrassegnate dal bollino rosso, segno di rischio massimo per la salute. Le previsioni indicano che questa situazione durerà almeno due settimane, con picchi di 42-43°C previsti nelle isole maggiori e temporali isolati nelle regioni settentrionali.

Allerta in crescita: bollino rosso per 11 città

Da domani, il numero delle città con bollino rosso salirà a 11, secondo l'aggiornamento del Ministero della Salute. Le città interessate includono Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Questo livello di allerta indica un rischio elevato per tutta la popolazione, non solo per i soggetti vulnerabili. "Già dalle prossime ore," spiegano i meteorologi de iLMeteo.it, "le temperature raggiungeranno i 37-38°C anche a Roma, con caldo diffuso su tutto il territorio italiano. Solo il nord-ovest vedrà qualche temporale in montagna che potrebbe estendersi alle pianure adiacenti".

La giornata di oggi rispecchierà quella di ieri, con temperature elevate ovunque, mentre venerdì ci si aspetta violenti temporali al nord. Una perturbazione atlantica lambirà le Alpi, portando abbondanti piogge sul settore montano del nord-ovest. Al contrario, il resto del Paese continuerà a soffrire il caldo torrido.

L'Anticiclone africano: temperature estreme e notti tropicali

L'anticiclone africano non mostra segni di cedimento e dominerà il clima italiano per almeno 15 giorni. Le previsioni indicano temperature estreme in tutta Italia, con valori che supereranno i 37°C anche al nord. Sicilia e Sardegna si aspettano picchi di 42-43°C nelle prossime ore. "Dal pomeriggio," continua il bollettino de iLMeteo.it, "sono possibili forti rovesci tra le pianure del Piemonte e della Lombardia. Questi temporali si sposteranno verso est, coinvolgendo il Basso Veneto e l'Emilia Romagna. Le Alpi vedranno una giornata instabile con numerosi rovesci e un temporaneo calo delle temperature".

Da sabato, l'anticiclone africano tornerà più potente e diffuso, mantenendo il caldo estremo fino almeno al 25 luglio. Le notti saranno particolarmente afose, con temperature minime che al centrosud supereranno spesso i 25°C.

Consigli per affrontare il caldo: linee guida del Ministero

Per affrontare l'ondata di calore, il Ministero della Salute raccomanda di evitare l'esposizione al sole dalle 11 alle 18, di non frequentare aree trafficate e di mantenere un'adeguata idratazione. È consigliato utilizzare correttamente il condizionatore, fare docce frequenti e assicurare un buon ricambio d'aria negli ambienti interni. Dal punto di vista alimentare, si suggerisce di preferire frutta e verdura fresca, pasta e pesce, evitando cibi elaborati e piccanti.

Particolare attenzione deve essere posta alla conservazione degli alimenti deperibili e dei farmaci. Inoltre, non bisogna lasciare persone non autosufficienti, bambini o anziani in auto parcheggiate al sole, nemmeno per brevi periodi.

Emergenza negli ospedali: attivato il "Codice Calore"

A Roma, l'ospedale San Camillo-Forlanini ha attivato il "Codice Calore" a causa dell'aumento degli accessi al Pronto soccorso. "Abbiamo registrato un incremento di anziani e turisti con colpi di calore," spiega Eleonora Cirullo, coordinatrice degli infermieri. "Molti sottovalutano le condizioni climatiche e non assumono abbastanza liquidi. Il nostro piano prevede l'analisi delle allerte meteo e siamo pronti a gestire qualsiasi emergenza".

Durante la stessa settimana dell'anno scorso, un'ondata di caldo simile aveva causato un afflusso significativo di pazienti, soprattutto turisti e anziani. "Il caldo può confondere i sintomi, portando le persone a pensare di avere problemi più gravi di quanto non siano realmente," aggiunge Cirullo. "È fondamentale restare lucidi e riconoscere i segnali del colpo di calore".

Le previsioni per i prossimi giorni indicano sole e caldo intenso in tutta Italia. Oggi, le temperature saranno elevate al nord, al centro e al sud. Venerdì, temporali interesseranno le Alpi e le pianure settentrionali, ma il resto del Paese rimarrà sotto un sole cocente. L'anticiclone africano continuerà a dominare, portando condizioni climatiche estreme.

Con l'estate in pieno svolgimento, è essenziale seguire le linee guida del Ministero della Salute e prendere precauzioni per evitare i rischi associati al caldo estremo. Le previsioni indicano che l'ondata di calore non si placherà presto, e l'Italia deve prepararsi a vivere altre settimane di temperature torride e allerta rossa.