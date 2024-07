Wimbledon, oggi la finale: Jasmine Paolini vs Barbora Krejcikova

Wimbledon, l'ultima sfida della stagione per Jasmine Paolini sarà contro Barbora Krejcikova, una tennista di grande esperienza e talento. La ceca ha dimostrato la sua abilità eliminando la numero quattro del mondo, Elena Rybakina, in un incontro che ha evidenziato la sua capacità di adattarsi e di lottare punto su punto. Mentre la straordinaria prestazione di Jasmine Paolini a Wimbledon rappresenta una pietra miliare per il tennis italiano. La sua determinazione e il suo spirito combattivo le hanno permesso di superare ostacoli notevoli e di arrivare a un passo dalla gloria.

La finale contro Barbora Krejcikova sarà una prova impegnativa, ma Paolini ha già dimostrato di avere la stoffa delle grandi campionesse. Il mondo del tennis è pronto a tifare per la toscana in questo ultimo atto del torneo, sperando in una nuova, emozionante vittoria.

Jasmine Paolini, verso la finale

Nella semifinale del torneo di Wimbledon, Jasmine Paolini ha dovuto affrontare una sfida ardua contro la croata Donna Vekic. L'incontro è iniziato in salita per l'azzurra, che ha ceduto il primo set con un netto 2-6. Vekic ha approfittato delle difficoltà al servizio di Paolini, incapace di trovare continuità con la prima palla, con solo il 58% di prime messe a segno.

Tuttavia, nel secondo set, la toscana ha mostrato tutto il suo carattere, riuscendo a trovare il break decisivo nel decimo gioco e portando a casa il set per 6-4. La partita si è poi decisa al terzo set, in un tie-break tesissimo che ha visto Paolini prevalere con un punteggio di 7-6 (10-8), conquistando così l'accesso alla sua seconda finale Slam della stagione, dopo quella del Roland Garros.

Con questa vittoria, Jasmine Paolini diventa la prima tennista italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario tennistico. "Jas", come viene affettuosamente chiamata, ha dimostrato una grande tenacia, superando una Vekic agguerrita e pronta a sfruttare ogni minima indecisione dell'azzurra.

"È incredibile, un sogno che si avvera," ha dichiarato Paolini visibilmente emozionata dopo la vittoria della semifinale. "Essere in finale a Wimbledon è qualcosa che sognavo da bambina. Darò tutto contro Krejcikova."

Barbora Krejcikova, attualmente numero 32 del ranking WTA, che ha sconfitto Elena Rybakina con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Sarà un incontro affascinante tra due tenniste che hanno mostrato grande forma e determinazione nel corso del torneo.

Chi è Barbora Krejcikova

Barbora Krejcikova è una tennista ceca di grande talento, nota per la sua versatilità e il suo gioco completo. Nata il 18 dicembre 1995 a Brno, Krejcikova ha fatto il suo debutto nel circuito WTA nel 2013 e ha rapidamente scalato le classifiche grazie a un mix di potenza e precisione. Oltre al singolare, Krejcikova è una delle migliori doppiste del mondo, avendo vinto numerosi titoli del Grande Slam in coppia con la connazionale Katerina Siniakova. Il suo punto di forza è la capacità di leggere il gioco e adattarsi alle varie situazioni di partita, un'abilità che le ha permesso di ottenere vittorie importanti contro avversarie di alto livello. Krejcikova ha già vinto un titolo del Grande Slam in singolare, il Roland Garros nel 2021, e ora cerca di aggiungere Wimbledon al suo palmarès.

La carriera di Krejcikova è caratterizzata da una costante ascesa, grazie a una determinazione e una dedizione che l'hanno resa una delle giocatrici più temute del circuito. La ceca è nota per il suo stile di gioco aggressivo ma equilibrato, con un ottimo servizio e una solidità nei colpi da fondo campo. La sua esperienza nei momenti decisivi dei match la rende un'avversaria molto pericolosa, capace di mantenere la calma e la lucidità anche sotto pressione. La finale contro Paolini rappresenta un'opportunità per Krejcikova di confermare il suo status di top player e di lasciare un segno indelebile nella storia del tennis.

Paolini-Krejcikova: dove vedere la finale, orario diretta e streaming

La finale di Wimbledon tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di tennis. L'incontro si terrà oggi sabato 13 luglio 2024, con inizio previsto per le 15:00 ora italiana. Sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva su Sky: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione del torneo in Italia. Inoltre, per chi preferisce lo streaming, la finale sarà disponibile sull'app Sky Go, accessibile sia da desktop che da dispositivi mobili.