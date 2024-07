Trump a Milwaukee: l’ex presidente sotto i riflettori dopo l’attentato

A poche ore dal recente attentato, Donald Trump è atterrato in una Milwaukee blindatissima, protetta da circa 4.000 uomini fatti arrivare con tre voli charter, per partecipare alla convetion repubblicana che incoronerà il tycoon come candidato ufficiale per la corsa alla Casa Bianca. Scendendo dalle scalette dell'aereo, in un gesto simbolico, l'ex presidente Usa ha alzato il pugno in segno di vittoria e determinazione. Nonostante il tentativo di assassinio, come confermato dall'Fbi, il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti si è mostrato determinato e fiducioso. “Non dovrei essere qui, dovrei essere morto,” ha dichiarato Trump al New York Post, riferendosi all'attacco subito durante un comizio in Pennsylvania. Definendo l'esperienza “surreale”, ha elogiato il pronto intervento del personale di sicurezza che ha eliminato l'attentatore con precisione e rapidità. "Hanno fatto un lavoro fantastico," ha aggiunto Trump con gratitudine.

Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha rivelato che la vittima dell'attentato, Corey Comperatore, un ex comandante dei vigili del fuoco, è morto facendo da scudo alla propria famiglia. “Era un accanito sostenitore dell'ex Presidente ed era così entusiasta di essere lì,” ha detto Shapiro, definendo Comperatore un eroe. “Si è gettato sulla sua famiglia per proteggerla,” ha spiegato, sottolineando il sacrificio di Comperatore per salvare i suoi cari. “Corey era un papà, un vigile del fuoco, andava in chiesa ogni domenica, amava la sua comunità e soprattutto la sua famiglia,” ha aggiunto il governatore, ricordando la figura del valoroso vigile del fuoco.

Il racconto di Trump

Durante l'intervista, Trump ha rivelato dettagli inediti sull'attentato, come la perdita delle sue scarpe durante la fuga. “Aspettate, voglio prendermi le scarpe,” avrebbe detto agli agenti del Secret Service mentre lo portavano in salvo. Ha descritto con ironia l'episodio, spiegando come gli agenti lo abbiano colpito così forte che le scarpe gli sono cadute. Il medico dell'ospedale, che lo ha visitato, ha definito la sua sopravvivenza un miracolo.

In un'altra intervista al Washington Examiner, Trump ha raccontato come uno sguardo verso lo schermo degli appunti gli abbia salvato la vita. “Raramente distolgo lo sguardo dalla folla. Se non l'avessi fatto in quel momento, beh, non staremmo parlando oggi,” ha spiegato. Questo dettaglio ha reso l'attentato ancora più surreale e ha accentuato la drammaticità dell'evento.

Trump ha anche voluto ringraziare il personale di sicurezza per la loro prontezza ed efficacia. "Lo hanno fatto fuori con un colpo dritto in mezzo agli occhi," ha detto con un misto di sollievo e ammirazione per i suoi protettori. "È surreale per tutti noi," ha concluso, riflettendo sulla portata dell'evento che ha segnato non solo la sua campagna ma anche la nazione intera.

Reazioni e conseguenze dell'attentato

Ian Bremmer, presidente del think tank Eurasia, ha commentato come l'attentato abbia lasciato l'America sotto choc, in un momento politico già molto teso. “Il rischio di instabilità sociale e violenza ora sarà molto più alto,” ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Bremmer ha inoltre evidenziato come l'episodio abbia rafforzato la figura di Trump tra i suoi sostenitori, prevedendo che sarà accolto come un eroe alla convention repubblicana. "Il fatto che Trump sia riuscito a rialzarsi e ad agitare il pugno senza avere idea se il killer fosse ancora in grado di colpirlo, beh, è piuttosto straordinario," ha aggiunto, sottolineando la resilienza dell'ex presidente.

Il presidente Joe Biden ha invitato alla calma in un raro discorso dallo Studio Ovale, sottolineando l'importanza dell'unità nazionale. “La politica non può essere un campo di battaglia,” ha ammonito. Anche la First Lady, Jill Biden, ha espresso solidarietà a Melania Trump in una breve telefonata definita “breve e rispettosa” da un funzionario della Casa Bianca. Biden ha evidenziato che è tempo di abbassare la temperatura della politica e cercare di unire il Paese in un momento così delicato.

La città di Milwaukee, intanto, si è preparata per l'evento con un aumento significativo delle misure di sicurezza, incluse decine di agenti dei Servizi Segreti giunti con voli charter appositi. Nonostante le precauzioni, la tensione rimane alta, alimentata dalla scoperta di due ordigni nella casa e nell'auto dell'attentatore, Thomas Matthew Crooks. “L'FBI ha perquisito la casa e il veicolo dell'assassino per raccogliere ulteriori prove. I dispositivi sospetti trovati in entrambi i luoghi sono stati messi in sicurezza dagli artificieri e vengono valutati presso il laboratorio dell'FBI,” ha detto l'agenzia in una nota.

Una campagna che cambia prospettiva

Dopo l'attentato, Trump ha deciso di riscrivere completamente il suo discorso per la convention repubblicana. “Giovedì avrei tenuto un discorso sconvolgente, uno dei più incredibili,” ha detto Trump. Tuttavia, gli eventi recenti lo hanno spinto a cambiare prospettiva, trasformando il suo intervento in un’opportunità per unire il Paese. Questo cambiamento potrebbe segnare un punto di svolta nella sua campagna elettorale. "Onestamente, ora sarà un discorso completamente diverso," ha detto, descrivendolo come "un'opportunità per unire il Paese" e "persino il mondo intero.

L'attentato a Trump ha lasciato un segno profondo sulla nazione, accentuando le divisioni politiche e sociali esistenti. Mentre Trump si prepara a parlare alla convention, il suo discorso sarà attentamente seguito non solo dai suoi sostenitori ma da un intero Paese in cerca di stabilità e unità. Le prossime settimane saranno cruciali per vedere come questo episodio influenzerà la corsa alla Casa Bianca e se il messaggio di unità di Trump troverà eco tra gli elettori.