Israele risponde agli attacchi di Hezbollah con una raffica di raid

Israele ha reagito con forza ai recenti attacchi missilistici di Hezbollah che hanno colpito la città druso-israeliana di Majdal Shams, causando almeno 12 morti. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in seguito all'escalation di violenza, ha interrotto il suo viaggio negli Stati Uniti per rientrare immediatamente in patria e convocare il gabinetto di sicurezza. Gli attacchi notturni dell'aeronautica israeliana hanno colpito numerosi obiettivi terroristici in Libano, intensificando una crisi che rischia di precipitare in un conflitto aperto.

Israele risponde: Netanyahu e la raffica di raid notturni

Dopo il lancio di razzi da parte di Hezbollah verso Majdal Shams, Netanyahu ha promesso che il gruppo militante "pagherà un prezzo alto". Ritornato in Israele dalla base aerea di Andrews, il premier ha convocato il gabinetto di sicurezza per discutere le azioni da intraprendere. Durante la notte, l'aeronautica militare israeliana (IAF) ha lanciato una serie di raid contro obiettivi terroristici in Libano, compresi depositi di armi e infrastrutture nelle aree di Chabriha, Borj El Chmali, Beqaa, Kfarkela, Rab El Thalathine, Khiam e Tayr Harfa. Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno confermato gli attacchi su Telegram, sottolineando l'intensità e la precisione delle operazioni.

Gli intensi raid notturni sono stati una delle risposte più vigorose di Israele contro Hezbollah negli ultimi anni. Gli obiettivi, scelti con cura, erano stati individuati grazie a una lunga attività di intelligence. "Israele risponderà con forza all'attacco, ma non intendiamo scatenare una guerra," ha dichiarato una fonte della sicurezza israeliana citata da Sky News Arabic e rilanciata dal Times of Israel.

Reazioni internazionali e rischio escalation

La risposta di Israele ha suscitato reazioni a livello internazionale. Gli Stati Uniti, tramite il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, hanno espresso il loro sostegno fermo e incrollabile alla sicurezza di Israele contro i gruppi terroristici sostenuti dall'Iran, tra cui Hezbollah. Anche l'Unione Europea, attraverso l'alto rappresentante per gli Affari esteri Josep Borrell, ha condannato l'attacco missilistico che ha colpito Majdal Shams, chiedendo un'indagine internazionale indipendente sul "bagno di sangue" che ha provocato almeno 12 morti.

Le immagini scioccanti del campo di calcio devastato a Majdal Shams hanno fatto il giro del mondo, sollevando un'ondata di sdegno. "Condanno fermamente questo bagno di sangue. Abbiamo bisogno di un'indagine internazionale indipendente su questo inaccettabile episodio. Esortiamo tutte le parti a esercitare la massima moderazione ed evitare un'ulteriore escalation," ha affermato Borrell in un post su X.

Tensioni crescenti e preparativi militari

Le tensioni al confine nord di Israele sono salite alle stelle dopo il lancio del razzo che ha centrato un campo di calcio a Majdal Shams, causando la morte di numerosi giovani. In risposta, Netanyahu ha mantenuto stretti contatti con il suo governo durante il volo di ritorno, accelerando il rientro e convocando il gabinetto di sicurezza per una valutazione della situazione. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha ricevuto opzioni di azione contro Hezbollah dai vertici militari israeliani, stabilendo linee di condotta per la difesa del paese.

Il ministro degli esteri israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che "Hezbollah ha oltrepassato tutte le linee rosse. Stiamo affrontando una guerra totale." Katz ha anche sottolineato il pieno sostegno che Israele riceverà da Stati Uniti ed Europa, anche se non ha fornito dettagli specifici su come questo influenzerà le azioni future dello Stato ebraico. Il ministro dell'Energia, Eli Cohen, ha aggiunto: "Il Libano dovrebbe bruciare."

La comunità drusa ha reagito con durezza all'attacco degli Hezbollah. Il leader spirituale della comunità, lo sceicco Muafak Tarif, ha condannato "il brutale attacco omicida: è impossibile immaginare e descrivere le immagini orribili dei bambini e dei loro corpi sparsi sull'erba." Anche il governo di Beirut ha condannato l'attacco, mentre alcuni analisti suggeriscono che Hezbollah abbia negato la responsabilità a causa delle vittime druse, che sono anch'essi arabi.

Prospettive di pace e iniziative diplomatiche

Israele ha intanto consegnato ai mediatori la proposta "aggiornata" per un possibile cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. La prima verifica di una potenziale intesa, inseguita da mesi nonostante le nuove tensioni possano far richiudere gli spiragli, avverrà oggi a Roma, dove è atteso un vertice tra una delegazione israeliana, guidata dal capo del Mossad David Barnea, il direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar Mohammed Al-Thani e il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamal.

La proposta di Israele include un meccanismo di controllo per impedire il passaggio dal sud al nord di Gaza dei miliziani e la permanenza del controllo israeliano del 'Corridoio Filadelfia', la striscia di terra tra Gaza e l'Egitto, per impedire il contrabbando di armi. Queste misure sono state fortemente sostenute da Netanyahu per garantire la sicurezza del territorio israeliano.

Il vertice a Roma sarà un momento cruciale per determinare se le parti potranno trovare un accordo che metta fine alle ostilità. Le negoziazioni, tuttavia, sono complicate dalla recente escalation e dalla sfiducia reciproca. "Gli eventi al nord porteranno ad una drammatica svolta nei combattimenti nell'area," ha riferito una fonte israeliana della delegazione di Netanyahu in America. E per un'altra fonte, "il disastro di Majdal Shams potrebbe dare un cambio di direzione alla guerra."

La situazione in Medio Oriente rimane tesa, con il rischio di una escalation del conflitto tra Israele e Hezbollah. Le recenti azioni militari di Israele e la convocazione del gabinetto di sicurezza da parte di Netanyahu riflettono la gravità della situazione. La comunità internazionale continua a monitorare con attenzione, con gli Stati Uniti e l'Europa che esprimono il loro sostegno a Israele. Tuttavia, le prospettive di pace rimangono incerte, con le parti coinvolte che dovranno esercitare la massima moderazione per evitare una guerra totale. Gli attacchi notturni e le conseguenti reazioni internazionali mostrano quanto sia fragile l'equilibrio in questa regione. Le decisioni prese nelle prossime ore e giorni potrebbero avere conseguenze di vasta portata non solo per Israele e Libano, ma per l'intero Medio Oriente. La comunità internazionale, pur sostenendo Israele, deve lavorare per evitare che questa crisi si trasformi in un conflitto su larga scala, promuovendo il dialogo e cercando soluzioni diplomatiche durature.