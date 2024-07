Meloni in visita in Cina per rilanciare le relazioni bilaterali

La premier italiana Giorgia Meloni è atterrata a Pechino per la sua prima visita ufficiale in Cina, accompagnata dalla figlia Ginevra, tenuta per mano in un gesto che ha subito catturato l'attenzione mediatica. Un viaggio simbolico che rappresenta un punto cruciale nelle relazioni italo-cinesi, in un anno segnato dal ventesimo anniversario del Partenariato Strategico Globale e dai 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo. La visita, accuratamente preparata sin dal loro primo incontro al G20 di Bali nel 2022, culmina in una serie di incontri ad alto livello, tra cui quello con il presidente cinese Xi Jinping.

Incontri di alto profilo per rilanciare i rapporti

Durante la sua permanenza, Meloni incontrerà il presidente Xi Jinping, il primo ministro del Consiglio di Stato Li Qiang, il presidente dell'Assemblea del Popolo Zhao Leji e il segretario del Partito Comunista Cinese di Shanghai, Chen Jining. Questi incontri mirano a rafforzare il dialogo bilaterale e a rilanciare i principali meccanismi di cooperazione, come il Comitato Governativo e la Commissione Economica Mista. Fonti italiane sottolineano l'importanza di questa missione per dare un impulso positivo all'interscambio commerciale, che nel 2023 ha raggiunto i 66,8 miliardi di euro, facendo della Cina il secondo partner commerciale extra-UE dell'Italia, dopo gli Stati Uniti.

La visita servirà anche a consolidare i legami economici, con un'attenzione particolare alla collaborazione industriale. Attualmente, vi sono oltre 1.600 aziende italiane operanti in Cina, attive nei settori tessile, meccanico, farmaceutico, energetico e dell'industria pesante. Questo consolidamento dei rapporti è essenziale non solo per il commercio, ma anche per gli investimenti diretti esteri, che ammontano a 15 miliardi di euro.

Il contesto internazionale e le sfide di politica estera

Un punto cruciale della missione di Meloni sarà l'incontro con il presidente Xi Jinping, previsto per lunedì. Con il leader cinese, la premier discuterà non solo di rapporti bilaterali, ma anche di temi di rilevanza internazionale, come la guerra in Ucraina. La visita di Meloni arriva pochi giorni dopo quella del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, e la premier intende ribadire la posizione del G7 a sostegno di Kiev, sollecitando Xi a contribuire a una pace giusta e duratura. Questo incontro avviene in un contesto di tensione tra la Cina e l'Occidente, acuita dalle accuse della NATO di un coinvolgimento attivo di Pechino nel conflitto, anche attraverso forniture militari alla Russia.

La missione e le riflessioni

La missione della premier in Cina si concluderà con una tappa a Shanghai, prima di un breve passaggio in Francia per tifare gli atleti italiani alle Olimpiadi. Tuttavia, Meloni non si allontana dalle questioni interne al suo governo, che includono la nomina del nuovo commissario europeo per l'Italia e le imminenti elezioni amministrative. Prima della partenza, Meloni ha avuto un incontro con il presidente del Senato Ignazio La Russa e altri esponenti di rilievo del suo partito, Fratelli d'Italia, per discutere di questioni urgenti come le nomine dei vertici della Rai, dopo le dimissioni della presidente Marinella Soldi.

Il viaggio di Meloni in Cina rappresenta non solo un tentativo di rafforzare i legami economici e politici con una delle maggiori potenze mondiali, ma anche una mossa strategica per riaffermare la posizione dell'Italia sulla scena internazionale. Con il suo impegno a Pechino, la premier mira a creare nuove opportunità di collaborazione e sviluppo, in un'ottica di mutuo beneficio per entrambe le nazioni.