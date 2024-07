Maduro riconfermato Presidente: l’opposizione denuncia irregolarità

Le elezioni presidenziali in Venezuela hanno sempre attirato l'attenzione internazionale, ma quella appena conclusa ha visto un clima di tensione e sospetto particolarmente elevato. Nicolás Maduro, al potere dal 2013, si è presentato come l'erede politico di Hugo Chavez, promettendo di continuare il "socialismo del XXI secolo". Tuttavia, le gravi crisi economiche e sociali hanno indebolito il suo supporto interno. L'opposizione, frammentata ma determinata, ha cercato di sfruttare questo malcontento per proporsi come alternativa credibile. Ma tra brogli e irregolarità la vittoria è stata attribuita a Maduro mentre l'opposizione continua a sostenere di essere stata la vera vincitrice delle elezioni, proclamando Urrutia come il "nuovo presidente eletto" e affermando di aver ottenuto il 70% dei voti.

Affluenza e preoccupazioni internazionali

In Venezuela, la recente elezione presidenziale ha visto la riconferma di Nicolás Maduro con il 51,2% dei voti. Tuttavia, la giornata elettorale è stata segnata da numerose denunce di irregolarità da parte dell'opposizione. La partecipazione al voto è stata del 59%, un dato significativo in un contesto di forte tensione politica. Alla vigilia delle elezioni, i ministri degli Esteri di Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panama, Paraguay e Perù avevano espresso preoccupazione e richiesto garanzie sulla trasparenza del processo elettorale.

I risultati ufficiali e le denunce dell'opposizione

Con l'80% delle schede scrutinate, il Consiglio Elettorale Nazionale ha annunciato che Nicolás Maduro ha ottenuto 5.150.092 voti, pari al 51,2%, contro i 4.445.978 voti di Edmundo González Urrutia, che rappresentano il 44,02%. L'affluenza è stata del 59%. Nonostante i risultati ufficiali, la Piattaforma Unitaria Democratica (PUD) ha denunciato irregolarità nello scrutinio, accusando il Consiglio Elettorale di aver ritardato la trasmissione dei risultati in molti seggi. Delsa Solórzano, ex deputata e rappresentante della coalizione, ha dichiarato: "I nostri testimoni sono stati allontanati dai seggi e non hanno potuto ottenere i verbali". Azioni queste che hanno sollevato dubbi sulla trasparenza del processo, con l'opposizione che ha sostenuto di avere prove concrete delle manipolazioni.

Exit poll e polemiche

Durante lo svolgimento delle votazioni, i primi exit poll avevano presentato un quadro contrastante. L'istituto Hinterlaces, vicino alle posizioni governative, dava Maduro in vantaggio con il 54,57%, mentre un'analisi di Andres Izarra, residente in Germania e quindi esentato dal divieto di pubblicare sondaggi, attribuiva a Urrutia il 58,7% delle preferenze. Dati discordanti che hanno di fatto alimentato ulteriormente le polemiche, rendendo ancora più tesa l'atmosfera elettorale. Le divergenze tra i sondaggi hanno mostrato la profondità della divisione politica nel paese, con ciascuna fazione pronta a contestare i risultati in caso di sconfitta.

Le prime dichiarazioni di Maduro

Nel suo discorso di vittoria, Nicolás Maduro ha celebrato con i suoi sostenitori di fronte al Palazzo Miraflores, affermando: "Non ci sono riusciti con le sanzioni, con l'aggressione, con la minaccia. Non ce l'hanno fatta ora e non ce la faranno mai con la dignità del popolo del Venezuela". Ricordando il giorno delle elezioni come il settantesimo compleanno del defunto leader Hugo Chavez, Maduro ha aggiunto: "Chavez vive. Questo trionfo è tuo". Il presidente ha inoltre denunciato un "attacco massivo hacker" contro il Consiglio Elettorale, accusando gli avversari di voler gridare alla frode. Ha affermato che "questo film lo abbiamo già visto" e ha ammonito contro la violenza, ricordando i tragici eventi del passato.

Reazioni internazionali e prospettive future

Il ministro degli Esteri venezuelano, Yvan Gil, ha denunciato l'intervento di un gruppo di nove Paesi latinoamericani e potenze straniere nel processo elettorale, definendo questa azione un attacco alla sovranità del Venezuela. Tra i critici internazionali figurano personalità come Iván Duque, Mauricio Macri, e Marco Rubio. Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha espresso "seri dubbi" sulla legittimità dei risultati, chiedendo un conteggio dei voti "equo e trasparente".

Nella stessa direzione anche i messaggi del presidente del Costa Rica Rodrigo Chaves che ha detto due cose, una che il suo paese ripudia categoricamente la proclamazione di Maduro a presidente del Venezuela, perché considerata fraudolenta e secondo che si lavorerà aaffinché sia rispettata la sacra volontà del popolo venezuelano e del presidente dell'Argentina Javier Milei che ha annunciato che l'Argentina non riconoscerà la "vittoria"di Maduro. "I venezuelani hanno scelto di porre fine alla dittatura comunista di Nicolás Maduro. I dati annunciano una vittoria schiacciante per l'opposizione e il mondo sta aspettando che riconosca la sconfitta dopo anni di socialismo, miseria, decadenza e de*th", ha detto. "L'Argentina non riconoscerà un'altra frode e spera che le Forze Armate questa volta difendano la democrazia e la volontà popolare".

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani su X ha scritto: "Ho molte perplessità sul regolare svolgimento delle elezioni in Venezuela.Chiediamo risultati verificabili ed accesso agli atti: il risultato che annuncia la vittoria di Maduro rispecchia veramente la volontà del popolo?!

La riconferma di Nicolás Maduro come presidente del Venezuela non ha messo a tacere le voci di frode e irregolarità. L'opposizione, con le sue denunce, e la comunità internazionale, con le sue preoccupazioni, continueranno a influenzare il futuro politico del paese. Le tensioni interne e le pressioni esterne delineano un panorama complesso e incerto, dove la stabilità e la democrazia venezuelana rimangono in bilico.