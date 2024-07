Parigi 2024, le medaglie italiane: oro per Ceccon e argento per Macchi

La terza giornata di competizioni olimpiche a Parigi ha regalato forti emozioni forti all'Italia, con trionfi e amarezze che hanno segnato il cammino degli atleti azzurri. Thomas Ceccon ha brillato nel nuoto, conquistando l'oro nei 100 metri dorso, mentre Filippo Macchi ha sfiorato il titolo nel fioretto maschile, fermandosi all'argento dopo una finale controversa e discussa.

La vittoria dello "squalo" Ceccon

Thomas Ceccon ha lasciato tutti senza parole nella finale dei 100 metri dorso. Con una prestazione straordinaria, l’atleta veneto ha portato a casa la medaglia d’oro, battendo avversari di grande calibro come il cinese Xu Jiayu e lo statunitense Ryan Murphy. Ceccon, già bronzo nella staffetta 4x100 stile libero, ha dominato la gara con un tempo di 52"00, imponendosi grazie a una progressione inarrestabile negli ultimi 50 metri.

Conosciuto come "lo squalo" per la sua velocità e presenza in vasca, Ceccon ha commentato con il suo consueto spirito scherzoso: "Bisogna essere bravi, poi conta anche il c**o". La sua carriera, iniziata con i Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires nel 2018, è costellata di successi e record, culminando con il primato mondiale nei 100 metri dorso ai Mondiali di Budapest nel 2022. Ceccon ha espresso la sua gioia: "Mi sono emozionato sul podio. Ai Mondiali non mi era successo, ma qui si gioca tutto in pochi secondi. Sono orgoglioso di quello che ho fatto".

Macchi: un argento tra le polemiche

Filippo Macchi ha conquistato un amaro argento nel fioretto maschile, sconfitto per 15-14 dal rappresentante di Hong Kong, Ka Long Cheung. La finale, segnata da decisioni arbitrali controverse, ha visto il commissario tecnico azzurro Stefano Cerioni e il presidente della Federscherma Paolo Azzi esplodere in proteste. Sul 14-14, due stoccate riviste al video non hanno portato a una decisione, mentre la terza, sempre contesa, è stata assegnata a Cheung, scatenando l'ira del team italiano.

Azzi ha annunciato una protesta formale alla FIE e al CIO, supportata anche dal presidente del CONI Giovanni Malagò: "Non ho mai visto nulla di simile. Macchi è il vero vincitore e gli è stato negato un oro meritato". Cerioni, furioso, ha dichiarato: "Ladri, ladri. Vergogna, vergogna", riflettendo il sentimento di ingiustizia avvertito dall'intera squadra e dai tifosi italiani.

La finale di Macchi è stata un crescendo di emozioni, con l’azzurro che ha recuperato dallo svantaggio iniziale di 10-7 portandosi avanti fino al 14-12. L'oro sembrava alla sua portata, ma Cheung è riuscito a pareggiare e, grazie alle decisioni arbitrali contestate, a vincere all'ultima stoccata. Al termine del match, un Macchi sconsolato si è lasciato cadere sulla pedana, mentre Cerioni e Azzi protestavano energicamente.

Per Macchi, nipote dell'icona della scherma Carlo Macchi e fidanzato con la figlia della campionessa Diana Bianchedi, l'argento è una medaglia amara. "Sono cresciuto a latte e fioretto", ha sempre detto, riflettendo la sua dedizione a questo sport. Nonostante la delusione, Macchi ha mostrato grande spirito sportivo e si prepara ora a guidare la squadra italiana nella prova a squadre, con l'obiettivo di riscattare l'ingiustizia subita.

La giornata olimpica ha visto l’Italia raccogliere successi e sfide. Ceccon, con la sua determinazione e talento, ha aggiunto un altro capitolo glorioso alla storia del nuoto italiano. Dall'altra parte, Macchi ha vissuto un’esperienza difficile, ma la sua reazione e la solidarietà mostrata dalla squadra testimoniano lo spirito combattivo che anima gli atleti azzurri.

Mentre le competizioni continuano, l'Italia punta a incrementare il proprio medagliere, forte delle capacità e della resilienza dei suoi atleti. Gli episodi di Parigi 2024 rimarranno a lungo nella memoria degli sportivi, tra polemiche e trionfi, ma sempre con lo sguardo rivolto verso nuove sfide e vittorie.