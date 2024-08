Joe Biden lascia la scena: la Convention dem incorona Kamala Harris

La Convention nazionale democratica a Chicago ha segnato un momento storico per il partito, con la decisione del presidente Joe Biden di non correre per la rielezione, aprendo la strada alla candidatura di Kamala Harris. In un clima di entusiasmo palpabile, i delegati si sono riuniti per celebrare l'eredità di Biden e sostenere con forza il nuovo ticket presidenziale composto da Kamala Harris e Tim Walz. L’atmosfera è stata carica di emozione sin dall'inizio, con Jill Biden che ha dato il via alle celebrazioni parlando dell'impegno del marito e della vice-presidente Harris nel corso del loro mandato. La serata è culminata in un lungo e commosso tributo a Biden, sottolineando la sua decisione di ritirarsi dalla corsa presidenziale e passare il testimone a una nuova generazione di leader democratici.

Il discorso di Joe Biden: "Ho preservato la democrazia"

Quando Joe Biden è salito sul palco, è stato accolto da cinque minuti di applausi ininterrotti, con la folla che intonava "We love Joe". Il presidente, visibilmente commosso, ha iniziato il suo discorso ricordando l'importanza della famiglia, citando sua figlia Ashley e la moglie Jill, definita "la nostra roccia". Biden ha poi ribadito il suo amore per l'America e ha chiesto al pubblico se fosse pronto a sostenere Kamala Harris e Tim Walz, i nuovi candidati del partito. Ricordando il suo giuramento di quattro anni fa, Biden ha parlato della difficile situazione in cui si trovava il Paese all'epoca, con la pandemia in corso e le minacce alla democrazia, e ha sottolineato l'importanza di proteggere la Costituzione.

Biden ha descritto il clima di tensione che ha caratterizzato il suo insediamento, con la Guardia Nazionale che circondava Washington e i suprematisti bianchi che marciavano verso Capitol Hill. "Non si può dire di amare l'America solo quando si vince," ha dichiarato con fermezza, condannando la violenza politica e ribadendo che il progresso è possibile solo se si lavora insieme per il futuro del Paese. Biden ha poi evidenziato i successi ottenuti durante il suo mandato, inclusa la riforma sanitaria, realizzata in collaborazione con Kamala Harris, che ha permesso di ridurre i costi della sanità e di far risparmiare lo Stato.

Kamala Harris: "Gratitudine eterna per Joe Biden"

La sorpresa della serata è stata l'improvvisa apparizione di Kamala Harris sul palco, nonostante il suo intervento ufficiale fosse previsto oggi. Accolta da un'ovazione da parte del pubblico dello United Center, Harris ha reso omaggio a Joe Biden, definendolo un leader storico e ringraziandolo per aver dedicato la sua vita al servizio della nazione. "Ti saremo grati per sempre," ha detto Harris, esprimendo l'importanza del passaggio di consegne e sottolineando la necessità di unità all'interno del partito in vista delle elezioni contro Donald Trump.

L'evento ha rappresentato un momento cruciale per i Democratici, che solo poche settimane fa sembravano destinati alla sconfitta. La decisione di Biden di ritirarsi ha infuso nuova energia nel partito, ma Harris deve ora affrontare la sfida di conquistare un Paese diviso e di dimostrare di essere all'altezza delle aspettative. La Convention è stata concepita non solo come un tributo al "vecchio leone" Biden, ma anche come un trampolino di lancio per Harris, con l'obiettivo di unire il partito e consolidare il sostegno alla sua candidatura.

Un partito in evoluzione: le voci della Convention

Nel corso della serata, diverse figure di spicco del Partito Democratico sono salite sul palco per esprimere il loro sostegno a Kamala Harris e per ringraziare Joe Biden.

Alexandria Ocasio-Cortez, rappresentante dell'ala progressista del partito, ha elogiato Harris come una leader che comprende le esigenze della classe media perché ne fa parte. "Harris è per la classe media perché viene dalla classe media," ha affermato con forza, invitando tutti a lavorare duramente nei prossimi 78 giorni fino alle elezioni per garantire la vittoria di Harris e Walz. Ocasio-Cortez ha poi ribadito la sua determinazione a combattere per i valori democratici, nonostante le critiche dei Repubblicani.

Anche Hillary Clinton, una delle figure più influenti del partito, è intervenuta per sostenere Harris, ricevendo una standing ovation dalla folla. Clinton ha ricordato la sua storica candidatura del 2016 contro Trump, sottolineando che ora tocca a Harris portare avanti la battaglia per le libertà e i valori fondamentali dell'America. "Non stiamo solo eleggendo un presidente, ma stiamo spingendo avanti l'America," ha dichiarato Clinton, esortando tutti a lavorare sodo e a non distrarsi fino alla vittoria. Ha concluso il suo intervento con un appello alla determinazione e alla perseveranza, sottolineando che Harris rappresenta la speranza di rompere definitivamente il "soffitto di cristallo" che ha limitato le donne per troppo tempo.