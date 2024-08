Ragno violino: “È psicosi”. In aumento i casi in Veneto e a Latina

Negli ultimi mesi, il ragno violino, un aracnide notoriamente riservato ma capace di causare spiacevoli conseguenze con il suo morso, è stato al centro di un crescente allarme in Italia. Il caso più recente riguarda un uomo di 50 anni di Latina, ricoverato all'ospedale Goretti per una settimana a causa di un'infezione cutanea sviluppata dopo essere stato morso da questo ragno. Mentre la situazione clinica dell'uomo si è risolta positivamente, con la dimissione dopo il trattamento, in altre regioni del Paese, come il Veneto, si registra un incremento significativo delle chiamate ai centri antiveleni. Il direttore del Centro antiveleni dell'Università di Verona, Giorgio Ricci, ha definito la situazione una vera e propria "psicosi", scatenata da una paura spesso infondata ma alimentata dalla crescente attenzione mediatica.

Il caso di Latina: un morso inaspettato

La vicenda di Latina inizia con un gesto quotidiano e apparentemente innocuo: la pulizia di una ragnatela. L'uomo, senza rendersene conto, è stato morso da un ragno violino durante questa operazione domestica. Nei giorni successivi, ha notato un rossore sulla pelle che è rapidamente degenerato in un'infezione cutanea seria. Allarmato dalla situazione, si è recato all'ospedale Santa Maria Goretti, dove è stato prontamente ricoverato nel reparto di "Osservazione Breve". L'equipe di Malattie Infettive ha diagnosticato il morso del ragno violino e ha avviato una terapia antibiotica che ha permesso di controllare l'infezione. Dopo una settimana di cure, l'uomo è stato dimesso senza complicazioni ulteriori.

L'ondata di paura in Veneto: "È psicosi"

Mentre il caso di Latina si conclude con una prognosi positiva, in Veneto si sta verificando un fenomeno parallelo ma diverso. Da mesi, infatti, i centri antiveleni, in particolare quello dell'Università di Verona, stanno ricevendo un numero crescente di chiamate da parte di cittadini preoccupati per possibili morsi di ragno violino. "Ogni giorno ci contattano decine di persone che riferiscono di punture sospette o di aver visto ragni nelle proprie case", ha dichiarato il dottor Giorgio Ricci. Secondo il medico, la maggior parte di queste segnalazioni non corrisponde a morsi reali, ma riflette piuttosto uno stato di allarme generale che si sta diffondendo nella popolazione.

"Il morso del ragno violino, nella maggior parte dei casi, non è nemmeno avvertito al momento dell'incidente," spiega Ricci, sottolineando come l’ansia crescente possa essere più dannosa del ragno stesso. "Ci sono stati segnalati 25 casi di sospetti morsi nel Triveneto, in Sicilia e in Sardegna, ma la vera emergenza è la paura che si è scatenata attorno a un aracnide che, nonostante il suo aspetto, raramente costituisce un pericolo per l'uomo."

Conseguenze reali e prevenzione: la verità sul ragno violino

Il ragno violino (Loxosceles rufescens) è una specie di aracnide originaria del Mediterraneo, ma ormai diffusa in molte parti del mondo. Sebbene il suo morso possa provocare reazioni locali che, in alcuni casi, evolvono in infezioni cutanee serie, come quella trattata a Latina, raramente è letale o causa gravi danni sistemici. La maggior parte delle complicazioni, infatti, è legata a infezioni batteriche secondarie che si sviluppano nel sito del morso, piuttosto che al veleno del ragno stesso.

Per prevenire incidenti, gli esperti consigliano di prestare attenzione durante la pulizia di aree dove questi ragni potrebbero nascondersi, come cantine, soffitte e garage. Indossare guanti e utilizzare strumenti adeguati per rimuovere ragnatele può ridurre il rischio di contatto. In caso di sospetto morso, è fondamentale non sottovalutare i sintomi e rivolgersi prontamente a un medico, soprattutto se si sviluppano segni di infezione o necrosi cutanea.

I casi di morsi di ragno violino, seppur spiacevoli, possono essere gestiti con successo se affrontati tempestivamente e con le giuste precauzioni. La crescente attenzione mediatica e l'allarmismo che ne deriva dovrebbero essere bilanciati da una corretta informazione e da una rassicurazione basata sui fatti reali.