Esodo estivo e traffico: come affrontare il rientro in sicurezza

Con l’arrivo dell'ultimo weekend del mese di agosto, il rientro dalle vacanze estive si preannuncia difficile per gli italiani che, già da venerdì 30 agosto fino a domenica 1° settembre, dovranno affrontare un controesodo caratterizzato da un traffico intenso. Viabilità Italia ha annunciato un bollino rosso per l’intero fine settimana, con picchi di circolazione già a partire dal pomeriggio di venerdì e destinati a intensificarsi sabato e domenica. La maggior parte del flusso sarà concentrata sulle direttrici che collegano le località di villeggiatura del Sud e delle aree montane del Nord con i principali centri urbani del Centro-Nord. Anas ha previsto un notevole aumento del traffico soprattutto nelle zone limitrofe alle grandi città, specialmente nel tardo pomeriggio di domenica, quando molti vacanzieri faranno ritorno per l’inizio della settimana lavorativa.

Inoltre, il divieto di transito per i mezzi pesanti, in vigore sabato dalle 8:00 alle 16:00 e domenica dalle 7:00 alle 22:00, sarà determinante per ridurre i disagi per gli automobilisti, ma potrebbe comunque contribuire a congestionare le principali arterie stradali.

Le strade più a rischio e i cantieri sospesi

Le arterie stradali che attraversano il territorio nazionale saranno quelle maggiormente soggette all’intensificazione del traffico. Tra queste spiccano la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che collega Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria. In Sicilia, l’attenzione sarà rivolta alle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, mentre in Sardegna il traffico sarà particolarmente intenso lungo la SS 131 “Carlo Felice”. Nel Lazio, il Grande Raccordo Anulare e la SS 148 Pontina, che insieme alla SS7 “Appia” assicurano i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio, saranno punti nevralgici.

Al Nord, il traffico sarà intenso sulle direttrici che collegano le principali città con le aree di montagna e con il confine settentrionale: il RA10 “Torino Caselle”, i raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, e la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia. Altre strade critiche includono la SS45 “di Val Trebbia” in Liguria, la SS26 “della Valle d’Aosta”, la SS309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto, e la SS51 “di Alemagna” in Veneto.

Per garantire una maggiore fluidità del traffico, Anas ha potenziato la presenza del proprio personale su tutto il territorio nazionale e ha sospeso temporaneamente 906 cantieri, corrispondenti al 70% di quelli attivi, fino al 3 settembre. Questa misura, tuttavia, non sarà sufficiente a eliminare del tutto i disagi, soprattutto nei punti dove i cantieri rimarranno attivi per motivi di sicurezza o emergenza.

Viaggiare sicuri: i consigli di Anas

In vista del traffico intenso previsto per questo fine settimana, Anas ha diffuso una serie di consigli per affrontare il viaggio in sicurezza.

Prima di partire, è fondamentale dotarsi di generi di prima necessità, come acqua e cibo, per prevenire episodi di disidratazione, specialmente nei giorni di grande caldo. Inoltre, è essenziale effettuare un controllo completo del veicolo, verificando la pressione degli pneumatici, l’efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua.

Anas consiglia di consultare le previsioni meteo e i calendari dei giorni critici, in cui i tempi di percorrenza potrebbero essere significativamente più lunghi rispetto alla norma, valutando l’opzione di percorsi alternativi. È inoltre importante ricordare di non assumere sostanze alcoliche o stupefacenti prima o durante la guida, di indossare sempre la cintura di sicurezza e di assicurare i bambini nei seggiolini omologati.

Un altro aspetto cruciale per la sicurezza è il rispetto dei limiti di velocità e delle distanze di sicurezza, oltre a mantenere la corsia libera a destra. In caso di stanchezza o sonnolenza, Anas raccomanda di fermarsi in una zona di servizio per riposare e recuperare le energie psicofisiche necessarie. Alla guida, è fondamentale evitare distrazioni visive, cognitive e manuali, come l’uso del cellulare, che possono compromettere la sicurezza.

Informarsi per viaggiare meglio

Per restare aggiornati sulle condizioni del traffico, gli automobilisti possono fare affidamento su diversi canali informativi. Il C.C.I.S.S. offre notizie in tempo reale tramite il numero gratuito 1518, i siti web dedicati e l’app mobile. Anche Rai-Isoradio e i notiziari di Onda Verde sulle reti Radio-Rai forniscono aggiornamenti continui, così come il Televideo R.A.I.

Per informazioni specifiche sulla rete stradale gestita da Anas, è possibile consultare l’applicazione “VAI” o chiamare il numero unico 800.841.148. Anche le Società concessionarie autostradali offrono servizi dedicati, tra cui siti internet, numeri telefonici e app per informarsi sulla viabilità e sulle condizioni del traffico lungo le diverse tratte.

Affrontare il controesodo con la giusta preparazione può fare la differenza, garantendo un rientro dalle vacanze più sicuro e meno stressante. Prepararsi adeguatamente, informarsi e guidare con prudenza sono le chiavi per affrontare al meglio questo delicato momento dell’estate.