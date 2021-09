60 anni di Frecce Tricolori: al via celebrazioni alla base di Rivolto

Aperti, a partire dalle 10.00 e fino alle 15.00 di oggi, i cancelli della base di Rivolto (Friuli-Venezia-Giulia) dove è partito il conto alla rovescia per l’avvio della manifestazione aerea che celebra i 60 anni delle Frecce Tricolori. Dopo gli amatissimi “Abbracci tricolore” della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), in occasione di una serie di eventi post-lockdown (tra cui la vittoria dell’Italia all’Euro2020 e il sorvolo in pista della Formula1), la formazione del solista e dei pony si prepara al grande airshow internazionale, emozionando un pubblico di 8.500 spettatori (dato l’ingresso contingentato) che è giunto oggi a Rivolto per il 60esimo Anniversario della PAN.

“Due giorni di festa del volo”

La manifestazione aerea si terrà su 2 giorni (18 e 19 settembre) con inizio delle attività di volo alle ore 12.30. Si può seguire l’evento dalle 15.45 alle 18.40 in diretta TV su Rai1 e, per le due giornate, anche sui canali Social dell’Aeronautica Militare (oggi pomeriggio e domani mattina su Youtube).

Una “due giorni di festa del volo” - così come li ha battezzati Gaetano Farina, Comandante delle Frecce Tricolori, che sono diventate ormai “ambasciatrici del sistema Italia” negli scenari nazionali e mondiali in cui sono chiamate a esibirsi.

Previsto in tarda mattinata anche l’arrivo delle massime cariche istituzionali, tra cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Vi partecipano tutti gli assetti dell’Aeronautica militare, in volo e a terra, e numerose pattuglie acrobatiche dall’Europa. Le Frecce si esibiranno nello show in volo alle 12.30.

Base blindatissima

Per evitare assembramenti all’esterno della base di Rivolto, l’apparato di sicurezza interno all’aeroporto è stato rafforzato per garantire che l’accesso sia possibile solo a chi ha ricevuto conferma di registrazione. L’area all'interno della base destinata all’evento è di circa 300.000 metri quadri, suddivisi in 7 settori. Dentro ogni settore (30.000 metri quadrati) sono collocate fino a 1.500 sedie distanziate. È già scattata dalle 9.30 di oggi alle 18.30 di domani, la sospensione temporanea della circolazione su parte dell’anello che circonda la base di Rivolto dalle 9.30 alle 18.30, con divieto di transito, sosta e fermata (eccetto autorizzati, residenti e titolari di pass).

Manovre in sicurezza: doppio “pass”

Per questioni di sicurezza e di applicazione delle misure sanitarie anti-pandemia, la partecipazione del pubblico è limitata e garantita solo dopo il completamento della procedura già eseguita online prima del 2 settembre, per ottenere la registrazione con rilascio del QR code di ingresso. Un pass che è andato in sold-out in tempi rapidissimi. Inoltre, i pass sono due, perché è richiesto, ancor prima di accedere all’aeroporto, il possesso del Green Pass.

Evento internazionale: velivoli e pattuglie dal mondo

Di richiamo internazionale, la mostra statica dei velivoli e Pattuglie Acrobatiche, ha portato in base a Rivolto una serie di modelli che – dall’estero – si uniscono ai festeggiamenti del sessantesimo. Tra questi, ci sono l’HH-101, l’HH-139A, l’TH-500, C-27J – RSV, T-346A – RSV, Eurofighter F-2000A – RSV, G-550, la Formazione Legend, T6 Texan (dagli Stati Uniti), lo storico Fiat G-46, l’AMX, il Tornado, i Red Devils (dal Belgio), l’Orlik Team (Polonia), Krila Team (dalla vicina Croazia), Midnight Hawks (Finlandia), Patrulla Aguila (Spagna) e la Patrouille Suisse (Svizzera).