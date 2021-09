Candidati elezioni amministrative 2021, tra calciatori, Miss e comici

L’appuntamento elettorale si avvicina e si “scaldano” i motori, o sarebbe meglio dire i muscoli, perché non sono pochi i candidati che hanno un passato nello sport o che sono vicini al mondo sportivo.

Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, infatti, sono candidati anche ex ciclisti e calciatori, o personaggi dai nomi (e soprattutto cognomi) importanti, come Hugo Maradona, in corsa a Napoli.

Ci sono poi anche ex vip del mondo dello spettacolo, come Pippo Franco.





Ecco alcuni dei personaggi più noti.

I ciclisti “in corsa”

Si inizia da Milano, dove Giuseppe Sala ha voluto nella sua squadra un ex campione di ciclismo come Gianni Bugno, sceso in campo (senza bicicletta) al fianco del primo cittadino uscente.

Ad accettare (metaforicamente) la sfida, da distanza, è un altro ex delle due ruote come Mario Cipollini, che ha deciso di candidarsi a in una lista civica di centrodestra a sostegno di Manuela Aiazzi per Montignoso, in provincia di Carrata, dunque nella sua Toscana, dove l’ex sportivo è nato e ha vissuto.

A Napoli “scontro” nella famiglia Maradona

Nel capoluogo campano, invece, è sfida familiare: da un lato si presenta Hugo Maradona, fratello del pibe de oro, con l'ex pm Catello Maresca in corsa per il centrodestra. Dall’altra c’è invece il figlio del campione, Diego Armando Maradona Junior, che ha diffidato la lista in cui è candidato lo zio "a utilizzare in qualsiasi modo l'immagine" del padre.

A Roma sfida tra calciatori

Nella Capitale, invece, gli occhi puntati su due ex calciatori: nella lista del Partito Democratico per Roberto Gualtieri figura anche Ubaldo Righetti, campione d'Italia con la Roma di Liedholm nella stagione 1982/1983. Ma anche il Centrodestra romano ha reclutato un altro calciatore: l'ex centrocampista giallorosso Antonio Di Carlo, per Enrico Michetti sindaco.

Miss e attori

Restando a Roma a candidarsi c’è anche l'ex miss Italia Nadia Bengala, che sostiene l'ex ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi. Per Michetti, invece, si fa avanti (o meglio, ci riprova) Pippo Franco, il comico del Bagaglino che in passato si era presentato con una lista cattolica. Capolista di Carlo Calenda è invece Annalisa Scarnera, imprenditrice e attivista per i diritti Lgbt.

Attivisti a Milano e Bologna: dal mondo Lgbt alla professoressa di Zaki

A Milano per Sala sindaco si candida la transgender Monica Romano, impegnata da tempo sui temi della "gender variance". Nella lista unita del centrodestra per Bernardo sindaco, invece, la Lega presenta la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca, mentre Fratelli d’Italia ha convinto il giornalista Vittorio Feltri.

A Bologna, poi, la capolista democratica per Matteo Lepore sindaco è Rita Monticelli, professoressa di Patrick Zaki, che avrà come “compagno” di elezioni anche la sardina Mattia Santori.