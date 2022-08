Nuove vittime dei fulmini: perché accade e come ci si difende

Il bollettino dell'estate 2022 sembra destinato ad essere aggiornato. Nelle ultime ore un altro fulmine ha rischiato di allungare la lista delle vittime. È accaduto a Favignana, in Sicilia, dove un uomo che si trovava a bordo della propria barca è stato raggiunto da un fulmine.

Fortunatamente è rimasto illeso, ma sotto shock.

Perché si verificano questi fenomeni? È possibile evitare di rimanere colpiti da un fulmine, come accaduto - tra gli altri - anche ad Alberto Balocco, il presidente 56enne dell'omonima azienda dolciaria, morto mentre faceva un'escursione in montagna in mountain bike?

L'incidente a Favignana: sopravvissuto per miracolo

Finora la maggior parte degli incidenti ha riguardato persone che si trovavano in montagna. Un 34enne di Erice, invece, è stato colpito da un fulmine mentre si era a bordo di una barca, nella zona del porto turistico di Favignana, in provincia di Trapani. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato sbalzato fuori dall'imbarcazione, finendo in acqua. Fortunatamente, però, non ha perso conoscenza. Una volta soccorso, però, è rimasto sotto shock, come riferito da Il Giornale di Sicilia.

I precedenti

Solo pochi giorni prima altri turisti ed escursionisti sono stati raggiunti da fulmini. È accaduto in Piemonte ed esattamente in Val Chisone. Vittima Alberto Balocco, presidente dell'omonima azienda dolciaria, che si trovava in mountain bike insieme a un amico quando le nubi si sono addensate e i due sono stati colpiti da fulmini, senza la possibilità di trovare alcun riparo lungo la tratta che stavano percorrendo.

Per il 56enne e il suo amico, Davide Vigo di 55 anni, non c'è stato nulla da fare.

Sul Gran Sasso, invece, tre escursionisti sono stati soccorsi dagli esperti del 118 e del Soccorso Alpino e speleologico dopo essere stati colti dal maltempo sulle montagne abruzzesi. Uno dei tre, un 28enne originario di Tivoli, era in gravi condizioni.

Cosa fare per "difendersi"

Ma come si può evitare di trovarsi in situazioni pericolose? Secondo gli esperti il primo consiglio è tenersi lontano da potenziali luoghi a rischio. Per esempio, se si è al mare in barca, è sempre consigliabile rientrare subito in porto quando le condizioni meteo peggiorano. Per evitare di trovarsi in difficoltà anche per il rientro (se ci si è allontanati troppo dalla costa, per esempio) è sempre suggerito di verificare sempre le condizioni meteo.

Se, invece, ci si trova lungo un sentiero di montagna, oltre a verificare le previsioni prima di mettersi in cammino, è bene non esporsi, soprattutto verso l'alto, perchè questo tipo di posizione attira i fulmini.

Trovare un riparo sarebbe la soluzione migliore, ma accovacciandosi per evitare "l'effetto punta" o "effetto ombrello o parafulmine".