Ischia, il primo commissariamento deciso dal Governo di Giorgia Meloni

La frana a Casamicciola, sull’isola di Ischia, è la prima emergenza ambientale con cui si trova a fare i conti l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che dopo la tragedia si è riunito per prendere la prima decisione sulla scia dell’emergenza.

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l'ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro". Ad annunciarlo è stato il ministro per il Sud, Nello Musumeci, che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su Ischia.

Dal Papa è arrivata, invece, una preghiera in occasione dell’Angelus, rivolta in particolare a vittime e dispersi. Il bilancio a metà giornata di domenica è di 2 vittime e oltre 10 dispersi.

Il bilancio provvisorio

Dopo Eleonora Sirabella, una donna di 31 anni nonché prima vittima della frana a Ischia, è stato trovato un secondo corpo: si tratta di una bambina di 5 o 6 anni. Sull'isola si continua a scavare nel fango nella speranza di ritrovare le oltre 10 persone che ancora mancano all'appello. Quattro i feriti, oltre 150 le persone evacuate.

Continua, intanto, il maltempo: allerta arancione in Campania, Calabria e Sicilia, gialla in Basilicata.

Curcio (Protezione civile): “Migliorare la messa in sicurezza del Paese”

"Bisogna lavorare per mettere in sicurezza”. Così il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, a margine della riunione che ha tenuto al centro operativo comunale di Casamicciola per fare il punto sui soccorsi. Curcio ha detto che per la ricerca dei dispersi "qui c'è la tecnologia e tutto ciò che occorre”.

La fragilità de territorio

A sottolineare la precarietà della situazione è stato anche il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha dichiarato: "Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare, non esiste l'abusivismo di necessità. Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vano demolite".

Meloni ringrazia i soccorritori

A Ischia nelle scorse ore sono arrivate squadre dei vigili del fuoco da Lazio, Abruzzo, Puglia e Molise. I soccorritori hanno aiutato la popolazione nella ricerca dispersi e nelle operazioni di rimozione del fango dalle strade di collegamento.

Aprendo il Cdm, il premier Giorgia Meloni aveva rinnovato la sua vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte nella frana di Casamicciola, dagli sfollati ai sindaci e ha espresso profonda gratitudine per l'impegno di chi ha prestato soccorso e assistenza fin dai primi minuti dopo la frana.

In particolare aveva elogiato l'impegno dei vigili del fuoco in campo sull'isola per le ricerche.