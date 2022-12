Maltempo, non c’è solo Ischia: centro-sud in ginocchio. Disagi e paura

Ischia e Casamicciola rimangono sorvegliate speciali, nonostante il peggio sia ritenuto ormai alle spalle. La Protezione civile della Campania aveva deciso la proroga di allerta, già in vigore sull'isola e sulle zone della regione. Il motivo è chiaro: “La situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”, come si leggeva nell’avviso.

Ma nonostante il bollettino, non tutte le famiglie a Casamicciola hanno lasciato le proprie abitazioni, in occasione dell’evacuazione a titolo precauzionale decisa dal Commissario speciale.

In ogni caso, non si tratta dell’unica località dove si concentrano le attenzioni, non solo in Campania.

Le aree a rischio

Rimanendo nella Regione, infatti, le zone interessate dall’allerta sono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini estendendolo anche alle zone Tusciano e Alto Sele; piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento.

Qui l’allerta era arancione, mentre è rimasta gialla su Calabria, settori di Sicilia, parte del Lazio. Il maltempo, infatti, si è abbattuto con forza sulla zona tirrenica della provincia di Messina con allagamenti in particolare a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, nella Valle del Mela e nei comuni vicini dove la pioggia e il fango hanno provocato molti disagi e molta paura.

Allagate numerose strade, con il fango misto ad acqua che ha invaso sottopassi e marciapiedi. Al centralino dei Vigili del Fuoco sono giunte moltissime chiamate di aiuto. I Sindaci dei comuni colpiti dal nubifragio hanno invitato i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare gli spostamenti in auto, con un appello che vale anche per la giornata di lunedì.

Disagi anche a Roma

Il week end appena concluso è stato caratterizzato da forti disagi anche a Roma, dove sabato si sono contati oltre 250 interventi di Vigili del Fuoco e della polizia locale, nella zona sud e nei comuni della provincia nord-est. La Domus Aurea è stata chiusa per l'intera giornata a causa del maltempo. Al Colosseo, invece, sono stati riaperti domenica i sotterranei e l'arena, che erano stati chiusi al pubblico fino a cessata emergenza.

Bilancio pesante anche in Calabria

Un violento nubifragio ha colpito anche il Catanzarese causando allagamenti e disagi. A Simeri Crichi una donna anziana è stata recuperata e tratta in salvo dall'abitazione invasa dall'acqua. Il Comune di Catanzaro ha annunciato che chiederà il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni causati dall'ondata di maltempo delle ultime ore.