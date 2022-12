Manovra, promozione “con riserva” dall’Ue. Rilievi al Pos. Cosa cambia

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incassa la promozione alla manovra economica messa a punto dal suo Governo e presentata all’Ue.

Dal Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, è arrivato un giudizio "complessivamente in linea con le indicazioni con le linee guida", contenute nella raccomandazione del Consiglio europeo del luglio scorso.

Bruxelles, dunque, ritiene il piano di bilancio fondato su "assunzioni macroeconomiche plausibili sia nel 2022 che nel 2023".

Resta, però, qualche criticità su alcuni aspetti, come la soglia relativa ai pagamenti con il Pos o con il contante.

Le “riserve” sul tetto massimo al contante

Come spiegato dalla Commissione, alcune misure contenute nella manovra "non sono in linea" con le raccomandazioni che erano stati indirizzate a Roma in tema di lotta all’evasione fiscale, in particolare riguardo al tetto massimo al contante, il cui innalzamento potrebbe - secondo Bruxelles – vanificare gli sforzi compiuti finora.

In particolare l’esecutivo ha deciso di innalzare il limite per i pagamenti in contanti da 2 a 5mila euro nel 2023.

Il “mini-condono” e il Pos

Altri rilievi riguardano anche la cancellazione dei debiti fiscali inferiori a 1.000 euro per il periodo 2000-2015: è la cosiddetta “tregua fiscale”, così definita anche da Meloni e che invece per la Commissione è "equivalente a un condono".

Infine, qualche perplessità è stata mossa nei confronti del “rinnovo, con criteri di età più severi, nel 2023 dei regimi di pensionamento anticipato scaduti a fine 2022" e sul limite a 60 euro sotto il quale si potrebbero rifiutare pagamenti pos senza sanzioni.

A questo proposito non si esclude un nuovo ritocco, in particolare scendendo a 40 euro come limite minimoche preveda l’obbligo da parte dei commercianti di accettare le transazioni con banconote o monete. A farlo sapere è stato il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè.

Si tratterebbe di un nuovo intervento sulla cifra (attualmente è a 60 euro, poi si era ipotizzato di tagliare a 30). Già nei giorni scorsi, comunque, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva fatto intendere che su questa cifra si poteva discutere ancora, valutando altre proposte sul tavolo.

Il giudizio dettagliato di Gentiloni

Entrando nel merito, il Commissario Ue, Paolo Gentiloni, ha spiegato che "l'opinione della Commissione è complessivamente positiva con alcuni rilievi critici. Complessivamente positiva perché nell'insieme, nei saldi, la proposta di legge rispetta quelle che erano le raccomandazioni del Consiglio europeo del mese di luglio – ha detto Gentiloni - In sostanza di tenere sotto controllo la spesa corrente in un periodo come questo caratterizzato da alta inflazione, dalla stretta della politica monetaria. E quindi la raccomandazione di prudenza è stata recepita dal Governo, come ha fatto la maggior parte dei Paesi ad alto debito, con alcune eccezioni".

“Noi – ha proseguito il Commissario - sottolineamo la positività degli impegni di spesa per gli investimenti, legati alla transizione verde, all'innovazione tecnologica e ci sono delle osservazioni, dei rilievi, su varie altre misure. In primo luogo dal punto di vista strutturale c'è l'invito a procedere sulla riforma del fisco e in secondo luogo su singole misure ci sono dei rilievi in particolare su misure legate ai pagamenti digitali e all'evasione fiscale. Quindi un giudizio complessivo positivo con alcuni rilievi critici".

Per Bruxelles è importante che Roma prosegua sulla strada della “riforma del fisco".

Meloni tira dritto

Ma il premier ha sottolineato soprattutto la positività del giudizio europeo, spiegando: “Siamo particolarmente soddisfatti del giudizio espresso dalla Commissione europea sulla legge di bilancio. Una valutazione positiva che conferma la bontà del lavoro del Governo italiano, sottolinea la solidità della manovra economica e ribadisce la visione di sviluppo e crescita che la orienta".

"In questa direzione – ha concluso - continueremo a lavorare nell'interesse dei cittadini italiani, delle famiglie e delle imprese".