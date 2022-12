Da Monica Vitti a Elisabetta II e Mihajlovic: tutti gli addii nel 2022

Calciatori, attori e attrici, ma anche esponenti politici. Sono tanti i personaggi famosi che sono scomparsi nel 2022, che si è aperto con l’addio a David Sassoli e Calisto Tanzi.

Eccoli in questo ricordo.

Gennaio

A gennaio, esattamente il 1° gennaio, viene data la notizia della morte di Calisto Tanzi. L’imprenditore, nato nel 1938, era stato il fondatore del cosiddetto “impero del latte”: l’azienda Parmalat e le associate, come Santal. Negli anni 2000 eura stato travolto dal crack e dall’inchiesta giudiziaria con una condanna definitiva a 18 anni di reclusione, in terzo grado.

L’11 gennaio, invece, scompare David Sassoli, già giornalista, poi politico e presidente del Parlamento europeo, carica che ricopriva dal 2019.

Febbraio

Il 2 febbraio è la volta di Monica Vitti, all’anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, classe 1931, amatissima dal pubblico. Scompare anche lo chef italiano Fabio Picchi, fiorentino e amante della cultura a 360°.

Marzo

Il mondo l’aveva conosciuta e considerata un “falco”: a marzo muore Madeleine Albright: la politica e diplomatica statunitense è stata la prima donna ad aver ricoperto la carica di Segretario di Stato nella storia degli Stati Uniti d'America.

Aprile

Il 3 aprile viene a mancare Catherine Spaak, attrice e conduttrice nata in Francia da un'illustre famiglia belga, ma legata all’Italia. Negli anni '60 è un sex symbol e recita, tra le altre, in pellicole come "Il sorpasso" (1962, di Dino Risi), "La voglia matta" (1962, di Luciano Salce), "L'armata Brancaleone" (1966, di Mario Monicelli).

Maggio

L’Italia politica saluta Luigi Ciriaco De Mita, tra i leader della Democrazia Cristiana, di cui fu segretario. Nel 1985 era stato inserito dal settimanale Il Mondo nella graduatoria degli uomini più potenti d'Italia, dietro a Gianni Agnelli e a Bettino Craxi.

Giugno

Il mondo dello sport, invece, a giugno piange per la morte di Gianni Clerici, tennista che insieme a Fausto Gardini nel 1947 e nel 1948 si aggiudica due titoli nazionali juniores in doppio, mentre nel 1950 arriva in finale nel torneo nazionale juniores in singolare e a Vichy vince la Coppa de Galea.

Scompare anche il grande attore Jean-Louis Trintignant, mentre l’imprenditoria dice addio a Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica.

Luglio

Risale a luglio si registra la scomparsa di Eugenio Scalfari, scrittore ma soprattutto giornalista, tra i fondatori de "L'Espresso" che dirige dal 1963 al 1968 e fondatore di "la Repubblica" che dirige fino al 1996 e di cui poi rimane editorialista.

A fine mese, invece, si diffonde la notizia della morte di Ayman al-?aw?hir?, egiziano, terrorista, ex numero due del gruppo terroristico di Al-Qaeda, dopo la morte di Osama Bin Laden.

Agosto

Arriva la notizia di un altro lutto: quello per la morte di Olivia Newton-John, attrice e cantante amatissima.

Nello stesso mese viene a mancare anche Piero Angela, scrittore, giornalista, pioniere in TV con la Rai, noto al grande pubblico soprattutto per la sua attività di divulgazione scientifica, mentre il mondo ricorda a fine mese Michail Sergeevi? Gorba?ëv, ex leader russo, scomparso a 91 anni.

Settembre

Sontuosi e seguitissimi in tv, invece, i funerali di Elisabetta II, Regina d’Inghilterra, morta l’8 settembre a 96 anni. Poi è la volta del regista francese Jean-Luc Godard e del comico italiano Bruno Arena.

Ottobre

Scompare un altro volto del piccolo e grande schermo molto amato: Angela Lansbury, protagonista tra le altre della serie tv La Signora in giallo. Un altro vip che muore (ma accompagnato da qualche ombra insieme alle tante luci) è Jerry Lee Lewis.

Novembre

A novembre arriva la notizia della scomparsa di Roberto Maroni, tra gli ex leader della Lega, ex presidente della Regione Lombardia e Ministro.

Dicembre

Infine a dicembre, nel giorno della finale dei Mondiali di calcio in Qatar, la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ex stato calciatore e allenatore 53 enne, dopo una lunga battaglia contro una leucemia. Tutta l'Italia, anche non calcistica, rende omaggio all'uomo e allo sportivo.

Il 17 dicembre muore il giornalista sportivo Mario Sconcerti.

Il 24 dicembre Franco Frattini, politico e magistrato italiano.