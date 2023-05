Amministrative, il Centrodestra stravince e il “rosso Schlein” fa flop

Vittoria netta, anzi nettissima, quella che il centrodestra unito è riuscito a portare a casa alle elezioni amministrative. E così dopo il 4-2 del primo turno, i ballottaggi di questa nuova tornata elettorale hanno assegnato alla coalizione meloniana almeno altri 5 successi, contro uno solo, quello del sindaco di Vicenza Passamai sul quale però va fatta una precisazione: il candidato sindaco alleato con l’ex Terzo polo aveva chiesto molto esplicitamente ai big del Pd, e soprattutto alla segretaria Schlein, di non farsi vedere in campagna elettorale, e forse questo, tra tanti altri motivi, ha fatto breccia nell'elettorato vincentino.

Debacle per il centrosinistra. Al nuovo Pd manca l'effetto Schlein sulle elezioni e paga, forse, lo spostamento troppo a sinistra della segretaria, una campagna elettorale fiacca, dove il punto più alto è stato quello toccato con l'armocromista della leader del Partito Democratico pagata 300 euro l'ora ma soprattutto quell'idea di patrimoniale annunciata a due giorni dal voto.

I risultati alle urne

Ricapitolando i risultati finali delle Comunali 2023, tenendo contro il primo turno e i ballottaggi, a stravincere è il centrodestra con Imperia, Latina, Sondrio e Treviso e poi anche Ancona, Pisa, Siena, Massa e Brindisi.

Il centrosinistra vince solo a Brescia, Teramo e Vicenza, con la premessa fatta sopra e considerando che la vittoria a Terni è stata una lista civica.

Il conto arriva così a 9-3.

Riguardo, invece, il primo turno in importanti in Sicilia e Sardegna: a Catania e Ragusa vince la destra, a Trapani la sinistra, con Siracusa al ballottaggio.

E si arriva a 11-4.

Dai risultati ottenuti dalla coalizione di centrodestra è quindi più che evidente che, al momento, la forza di Meloni è tale da non permettere ai concorrenti di scalfire la sua leadership. Non solo. L’ottimo esito le consente di prepararsi con maggiore tranquillità alle prossime elezioni Europee previste tra il 6 e il 9 giugno 2024 e che potrebbero rappresentare un vero spartiacque per l’Europa e per gli europei. Se Meloni, infatti, riuscirà a centrare anche questo importante appuntamento elettorale e se il vento di destra continuerà a soffiare non solo in Italia ma anche in Europa, e ciò lo ha confermato anche il voto locale spagnolo, che ha portato alle dimissioni del premier Pedro Sánchez, dal 2024 il volto dell’Unione europea per come l’abbiamo conosciuto finora, cambierà per sempre.

Centrodestra e Centrosinistra

Gli elettori hanno premiato ancora una volta l’unità della coalizione di centrodestra e il chiaro messaggio politico di Meloni&Co mentre hanno punito tutti i partiti di opposizione che, ancora oggi, non riescono ad avere una proposta politica alternativa e comune.

Dopo il mancato effetto Schlein, la segreteria del Pd si trova ora ad affrontare i malumori interni di un partito che assai di rado sa accettare la debacle dei suoi leader. Quanto ai 5 Stelle, anche qui la leadership di Conte comincia a scricchiolare e le alternative, come Raggi e Appendino, non vanno in direzione di un asse col Pd. Anche se…

In teoria, come dimostrano ancora gli ultimi sondaggi Swg tg di La7 e di Pagnoncelli, se il centrosinistra arrivasse unito alle elezioni con una coalizione tra Pd, 5 Stelle, Azione, Verdi e Sinistra, Italia viva e +Europa arriverebbe al 49,9% contro il 45,8% del centrodestra, somma tra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati.

Ma è solo fantapolitica.

Le reazioni dopo il voto

Giorgia Meloni: «Abbiamo ottenuto buoni risultati e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica come ad Ancona a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti. Il centrodestra ha confermato la sua forza nelle urne. Gli elettori apprezzano il lavoro della coalizione di governo, è una ulteriore spinta a proseguire nella nostra azione».

Elly Schlein: «È una sconfitta netta. Sono elezioni amministrative, ma dimostrano che il vento a favore della destra è ancora forte. È evidente che da soli non si vince. C’è da ricostruire un campo alternativo, che credibilmente contenda alla destra la vittoria. Ci vuole tempo per costruire un’alternativa vincente, e non è solo una responsabilità nostra».

Matteo Salvini: "Non c'è che dire: un ottimo Effetto Schlein". "Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona - unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra - e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi".

Antonio Tajani: "Il centrodestra e Forza Italia stravincono le elezioni amministrative. Il nostro movimento si conferma centrale nel quadro politico italiano, da Nord a Sud. Quanta soddisfazione per il nostro Daniele Silvetti che dopo 30 anni strappa Ancona alla sinistra".