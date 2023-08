Urso, taglio accise costerebbe 12 mld l’anno, meglio il cuneo fiscale

Il dibattito politico estivo di quest'anno si è equamente distribuito sul caro-benzina e caro-voli, dopo che questi due settori hanno fatto registrare un'impennata dei prezzi proprio nei mesi di maggiore concentrazione degli spostamenti, (luglio-agosto), facendo così gridare alla speculazione. E se l’incontro tra il ministro Urso e le compagnie aeree, che non vogliono sottostare alla stretta attuata dal governo Meloni con il decreto Asset, è stato calendarizzato a settembre, oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy torna a parlare di accise sulla benzina alla luce degli aumenti dei listini carburanti in agosto.

Urso, taglio accise costerebbe 12 miliardi l’anno

Tagliare le accise della benzina "costerebbe un miliardo al mese, 12 miliardi l'anno". Il governo ha invece utilizzato questi fondi "per tagliare due volte il cuneo fiscale" e ha intenzione di farlo ancora con la prossima legge di Bilancio. Lo ha detto il titolare del dicastero di Via Vittorio Veneto, intervistato da Agorà Estate.

"Il ministero dell'Economia sta preparando la manovra - ha aggiunto Urso - che sarà destinata al taglio strutturale del cuneo fiscale per rilanciare l'impresa e il lavoro italiano e consentire a chi ha salari più bassi di avere un reddito dignitoso frutto del loro lavoro".

Prezzo industriale "è il più basso in Europa"

Urso ha ribadito poi che il prezzo industriale in Italia "è il più basso in Europa" e incalzato sulla tassazione ha spiegato che questa dipende "da una serie di interventi di precedenti governi, che è durata per anni in cui ha governato la sinistra italiana. Draghi è intervenuto con un taglio parziale a fronte di un'emergenza quando il prezzo era arrivato a 2,20 euro al litro, mentre ora la media è 1.945 quindi ben sotto quella soglia. Se noi riproponessimo quella misura dovremmo trovare in altro modo e con altre tasse 12 miliardi di euro l'anno, che sono ben più di quanto costava il reddito di cittadinanza".

Urso ha spiegato poi la strategia ben chiara del governo che ha "preferito utilizzare quelle risorse per tagliare per due volte il cuneo fiscale. La prima volta con la manovra dello scorso anno e la seconda con la manovra del primo maggio perché noi siamo andati in soccorso delle famiglie italiane, di quelle più bisognose, e in quella direzione andiamo ancora".

Una stretegia che il ministro dice essere stata apprezzata anche all'estero: "Gli investimenti esteri sono cresciuti più di tutti i Paesi europei - ha sottolineato - la borsa italiana è cresciuta di più delle altre europee. I grandi fondi di investimenti dicono che l'Italia è il Paese ideale su cui investire in Europa. Siamo considerati virtuosi addirittura dalle agenzie di rating che oggi promuovono l'Italia e bocciano gli altri Paesi".

I prezzi dei carburanti oggi

Secondo l'aggiornamento quotidiano del Mimit oggi la benzina verde al self in autostrada è a 2,019 euro al litro mentre il gasolio costa 1,928 euro. Tra le regioni dove la benzina verde in self si trova al prezzo minore è nelle Marche con un prezzo medio di 1,924 euro al litro, la più costosa in Puglia e Basilicata (1,968 al litro).