Addio caldo record. Esperti: Poppea potrebbe trasformarsi in uragano

Afa, caldo record e umidità addio. Sta per abbattersi sull’Italia il ciclone Poppea che porterà un’intensa ondata di maltempo a partire da domani mattina.

Ciclone Poppea in uragano mediterraneo

Riguardo al ciclone in arrivo sul Mediterraneo, Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it conferma l’ipotesi che Poppea possa trasformarsi in uragano, nei pressi del Mar Ligure: ciò sarebbe possibile dal fatto che oramai il mare italiano è diventato caldo come il Golfo del Messico e quasi come il Mar Rosso. Perché un normale vortice ciclonico possa cambiare in un ciclone tropicale o uragano mediterraneo occorrono dei presupposti come: temperature delle acque marine superiori ai 26°C, intensa evaporazione, presenza di un'area centrale di bassa pressione circondata da zone a pressione più elevata e venti convergenti.

In pratica, il ciclone Poppea, di origine extratropicale, in arrivo dal Nord Europa, a contatto con le nostre acque molto calde, potrebbe assumere sul Mediterraneo, caratteristiche simil-tropicali.

Maltempo in arrivo

A prescindere dal fatto che Poppea diventi o meno un uragano, sull’Italia è previsto tempo in graduale peggioramento nelle prossime ore. Temporali sempre più intensi si abbatteranno prima sui settori alpini del Nordovest e poi raggiungeranno le rispettive pianure.

In provincia di Novara, Varese, Lecco, Como, Vercelli, sono previste piogge abbondanti, che in serata raggiungeranno anche Torino e Milano. Da domenica per l’arrivo del ciclone la situazione andrà peggiorando al Nordovest per poi colpire anche il Nordest e la Toscana entro sera.

L’aria più fresca in arrivo con il ciclone, andrà a scontrarsi con quella caldissima che sta lambendo l’Italia ormai da diversi giorni, scatenando temporali con grandine e più raramente anche tornado. Liguria, Piemonte, Lombardia e poi Trentino Alto Adige e alto Veneto saranno le regioni più colpite. Con la pioggia, tornerà anche la neve sulle Alpi a quote superiori ai 1700-1900 metri.

Nel corso della giornata di lunedì 28 Poppea arriverà al Centro-Nord con altri temporali al Nordest e al Centro (specie su Toscana, Umbria e Lazio), poi sarà la volta delle regioni adriatiche centrali, localmente la Campania, la Sardegna e la Calabria. Mercoledì 30 agosto, il ciclone lascerà poi l’Italia ma lascerà temperature più basse fino a 15-20°C rispetto a quelli dei giorni scorsi, mettendo fine al grande caldo africano.

Le previsioni

Sabato 26 agosto

Al nord: forte peggioramento al Nordovest. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole prevalente e caldo in aumento.

Domenica 27 agosto

Al nord: maltempo diffuso su gran parte delle regioni. Al centro: entro sera peggiora sulla Toscana, localmente in Umbria, Sardegna e alto Lazio. Al sud: instabilità in Campania.

Lunedì 28 agosto.

Al nord: maltempo su Lombardia e Nordest. Al centro: rovesci e temporali su Toscana e Umbria e Lazio. Al sud: instabilità su Campania e Calabria. Tempo in via di miglioramento.