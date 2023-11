Maltempo: Toscana sott’acqua, allerta rossa in Veneto e Friuli

L’Italia è colpita da una violenta ondata di maltempo che ha provocato esondazioni, allagamenti e vittime. La Toscana è la regione più colpita, con tre morti e decine di migliaia di persone senza elettricità. Il governatore Giani ha invitato i cittadini a restare a casa e a non avventurarsi sulle strade. Anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia sono in allerta rossa per il rischio di piene e frane.

Toscana sott’acqua. Giani: “Restate a casa”. L’Arno fa paura

La Toscana è stata travolta da una bomba d’acqua che ha causato gravi danni e tre vittime. Due persone sono morte a Prato, travolte dall’esondazione del fiume Bisenzio, e una a Pistoia, schiacciata da un albero caduto a causa del vento. Il fiume Arno ha raggiunto livelli preoccupanti, soprattutto a Firenze, dove si teme una possibile piena come quella del 1966. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato lo stato di emergenzae ha chiesto ai cittadini di restare a casa e di non usare le auto. “La situazione è molto grave, mai così tanta pioggia in così pochi minuti. Chiedo a tutti di collaborare e di seguire le indicazioni delle autorità” ha detto Giani.

Salgono invece a 6 i dispersi per il maltempo in Toscana. Ai tre nel Fiorentino di cui ha dato notizia la Protezione civile della Metrocittà si aggiunge una quarta persona a Campi Bisenzio e altre due nel Pistoiese, a Lamporecchio.

Allerta rossa in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia sono stati colpiti dal maltempo, con forti piogge e venti che hanno causato frane, alberi caduti e danni alle infrastrutture. Il Centro funzionale decentrato ha emesso l’allerta rossa per il rischio idrogeologico in entrambe le regioni, invitando i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire le raccomandazioni delle autorità.

A Venezia, il livello dell’acqua ha superato i 140 centimetri, provocando la chiusura di Piazza San Marco e l’attivazione delle paratie mobili del Mose. A Trieste, il vento ha raggiunto raffiche di oltre 100 chilometri orari, causando la caduta di numerosi alberi e cartelloni pubblicitari.

Forte mareggiata su litorale Roma, onde oltre i 3 metri

La tempesta Ciaran imperversa anche sul litorale romano. Da Ostia a Fregene una forte mareggiata si sta abbattendo sulle strutture balneari, e impianti. Ma non è finita perché il picco è atteso per metà mattinata quando le onde toccheranno i 3,5 metri di altezza. Sorvegliate speciali Focene, sulla costa di levante, e Fregene sud, a causa del fenomeno erosivo.

A Milano superata prima soglia allarme Seveso

A Milano, dopo il nubifragio di martedì, continua a piovere e i vigili urbani sono pronti a chiudere le strade limitrofe al Seveso in caso di esondazione. Il livello del fiume si trova ancora entro gli argini, ma secondo la polizia municipale i livelli sono in aumento ed è già stata superata la prima soglia di allarme. Soglia superata anche per il Lambro.





Meloni, cordoglio per le vittime in Toscana

"Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con apprensione l'evoluzione degli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare la Toscana ed esprime il profondo cordoglio per le vittime, suo personale e del Governo tutto. Il Presidente Meloni si mantiene in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, con il presidente della Regione Eugenio Giani e con le autorità competenti". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.

Musumeci: pronti a stato emergenza nazionale

"Ancora una notte di paura e di dolore nel Centro-nord, soprattutto in Toscana, dove si piangono le vittime e si prega per i dispersi. Sono in costante contatto con il nostro capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio ed ho assicurato al presidente della Regione Eugenio Giani che il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Si resta in allerta: il fiume Arno rimane sorvegliato speciale e permane il rischio diffuso di frane". Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Sindaco Prato: è uno shock

"Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere. Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città". Ha detto il sindaco di Prato Matteo Biffoni sui social. "La Regione Toscana ha chiesto lo stato di calamità nazionale e il presidente Eugenio Giani ha già firmato lo stato di emergenza regionale - aggiunge Biffoni -. Per questo, raccomandiamo a tutti, prima di sistemare, pulire i danni alle proprie abitazioni o spostare le proprie auto, di fare fotografie per certificare i danni. Il sistema di protezione civile resta attivo e a disposizione della cittadinanza".

Zaia, in Veneto si teme l'ondata di piena

"La situazione in Veneto è complicata. È un Veneto martoriato da queste precipitazioni che sono state importanti e hanno raggiunto i 160 millimetri d'acqua nelle 24 ore, e abbiamo delle località che hanno gli esiti di queste precipitazioni". A riferirlo stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, facendo il punto sugli effetti dell'ondata di maltempo che ha colpito ieri la regione.

"Sono tutta la Pedemontana con frane e smottamenti su alcune strade, dall'altro c'è la preoccupazione per i grandi fiumi, a iniziare dall'Adige a Verona, che è stato messo in sicurezza con l'apertura del collettore che sostanzialmente lo sgrava delle sue acque e le fa defluire nel lago di Garda. Anche fiumi come il Bacchiglione, il Brenta, il Tagliamento, il Meduna e il Livenza son tutti attenzionati. Nonostante le previsioni siano di schiarite e cessazioni delle precipitazioni nella giornata, abbiamo la grande preoccupazione dei punti di massima piena del transito, della mole importante su questi fiumi, quindi stiamo monitorando".